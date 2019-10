Weekend romano per Ida Platano e Riccardo Guarnieri: dopo aver registrato una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, i due sono stati pizzicati da alcuni fan mentre passeggiavano per le vie della Capitale. In un video che sta facendo il giro della rete, si vedono la dama e il cavaliere mentre, mano nella mano, passeggiano a Piazza Venezia.

Dunque, sembra proprio che i dubbi della 37enne bresciana verso il compagno stiano lasciando spazio ai sentimenti che hanno sempre provato l'uno per l'altra.

Ida e Riccardo affiatati lontano dalle telecamere

La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri procede tra alti e bassi: se ieri, sabato 26 ottobre, la parrucchiera si è lamentata dello scarso trasporto fisico che il compagno avrebbe nella quotidianità verso di lei, oggi le cose potrebbero essere migliorate.

Un breve video girato da alcuni fan nelle scorse ore mostra i due protagonisti del Trono Over mentre camminano per le strade di Roma tenendosi per mano come fossero dei semplici turisti.

La dama, dunque, starebbe continuando a credere nel rapporto con il pugliese, nonostante abbia ancora qualche dubbio: poche ore fa, infatti, negli studi televisivi di Uomini e Donne la parrucchiera ha tentennato quando le è stato chiesto se pensa ancora che questa relazione possa avere un futuro.

Il cavaliere tarantino, dal canto suo, si sta dimostrando convinto della decisione che ha preso qualche settimana fa: l'unica persona che vuole al suo fianco è Ida, e farà di tutto per convincerla a fidarsi ancora di lui e del loro amore.

La registrazione di U&D del 26 ottobre

Sabato 26 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: dalle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News si apprende che Ida e Riccardo non hanno affatto lasciato la trasmissione dopo il lieto fine della scorsa settimana. La Platano, anzi, si è lamentata del fatto che il compagno sia poco passionale nella vita di tutti i giorni. Infatti ha rivelato che Guarnieri si è addormentato quasi sempre quando ha condiviso il letto con la fidanzata negli ultimi giorni.

La dama 37enne ha aggiunto che il partner non le ha dato nemmeno un tenero bacio quando l'ha accompagnata alla stazione. Dopo aver ascoltato le lamentele della donna, Maria De Filippi ha esortato il cavaliere a fare un gesto romantico davanti a tutti: il pugliese ha baciato la bresciana tra gli applausi del pubblico in studio.

Per quanto riguarda gli altri volti noti del Trono Over, è stata confermata la fine della frequentazione tra Gemma Galgani e Jean Pierre: è stato quest'ultimo ad interrompere la conoscenza con sommo dispiacere da parte della dama piemontese.

Quest'ultima però si è consolata quasi subito nel momento in cui è arrivato Jean Luis, un 47enne di origini venezuelane che ha chiamato appositamente per lei.