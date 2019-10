Il Collegio 4 su Rai 2 è partito con il botto. Ascolti record ma anche aspre polemiche. Maggy Gioia, 14enne di Milano, è stata insultata e minacciata di morte sui social dopo la messa in onda della prima puntata. Il motivo? La studentessa, ligia al suo dovere, non ha preso parte ad una bravata organizzata dai suoi compagni. Luca Raina, professore, è intervenuto in merito alla questione, definendo inaccettabile quanto successo, ''un vero e proprio episodio di cyberbullismo''. Il 29 ottobre intanto, andrà in onda la seconda puntata del reality.

Maggy Gioia de Il Collegio 4 minacciata di morte sui social

Martedì 22 ottobre su Rai 2 è andata in onda la prima puntata de Il Collegio 4. Tra le studentesse, si è subito distinta Maggy, volenterosa e molto rispettosa di professori e compagni. Un atteggiamento forse ritenuto 'sbagliato' da molti haters, che non hanno perso tempo per insultarla e minacciarla di morte sui social. Maggy non ha voluto partecipare ad una bravata messa in atto dai compagni di classe che, durante la notte, hanno portato in cortile i mobili della classe.

Dopo la puntata, sono arrivati messaggi a dir poco inquietanti contro Maggy Gioia. Tra macabri auguri di cancro e funerali annessi, non sono mancati insulti per il suo aspetto fisico. La colpa della studentessa, secondo i detrattori, sarebbe quella di non aver dato man forte ai compagni. Atteggiamento invece premiato dai professori, che l'hanno eletta come prima della classe, mentre ai suoi compagni è stata riservata una punizione.

Maggy, di fronte agli insulti social, ha dovuto disabilitare la possibilità di commentare sul suo profilo Istagram. Sui social è intervenuto Luca Raina: ''Quello che è successo a Maggy Gioia è uno schifo''.

'Sono semplicemente una studentessa' risponde Maggy agli haters

Diplomatica e intelligente la risposta di Maggy Gioia dopo gli insulti ricevuti al termine della prima puntata de Il Collegio 4. ''Sono solo una studentessa, le minacce non mi toccano'', dichiara a Il Fatto Quotidiano.

''Mi definisco studiosa ma non certo secchiona'', continua. La 14enne ha le idee chiare. Conosce ben cinque lingue e sogna di lavorare per gli Affari Esteri.

Il Collegio 4 anticipazioni seconda puntata del 29 ottobre su Rai 2

Intanto, per martedì 29 ottobre è in programma la seconda puntata de Il Collegio 4, su Rai 2 in prima serata. Stando alle anticipazioni, questa volta gli studenti dovranno vedersela con l'informatica old school.

Dovranno infatti svolgere dei compiti con un pc anni '80, senza connessione internet. Sempre in tema, seguiranno lezioni di aerobica, vero cult del periodo. Avranno inoltre modo di visitare i luoghi in cui visse Gabriele D'Annunzio.