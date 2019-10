Finalmente ci siamo: Il Paradiso delle Signore 4 è pronto a tornare a rallegrare i pomeriggi degli spettatori di Rai 1 a partire da domani 14 ottobre con la prima di 140 puntate ricche di novità: il grande magazzino milanese diretto da Vittorio Conti tornerà ad essere protagonista con storie d'amore tra giovani commesse e faide famigliari tra i Guarnieri, gli Amanti, i Cattaneo ed i Barbieri. Le anticipazioni della seconda puntata di martedì 15 ottobre, in onda alle ore 15:40, svelano che Gabriella Rossi aiuterà Marta Guarnieri con il suo abito da sposa, mentre Riccardo Guarnieri e Adelaide Sant'Erasmo offriranno un lavoro ad Angela Barbieri.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata 15 ottobre: Rocco assunto come magazziniere

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 riguardanti la seconda puntata in onda martedì 15 ottobre dalle ore 15:40 su Rai 1 annunciano tanti colpi di scena. In particolare, un giovane di belle speranze giungerà a Milano per ricongiungersi al clan Amato. A tal proposito, Agnese sarà molto in ansia per Tina trasferitasi nel frattempo a Londra.

Qui il cugino Rocco sarà assunto come magazziniere. Purtroppo non sarà tutto rose e fiori, in quanto il giovane non incontrerà le simpatie di Ugo Tagliabue. Inoltre ci saranno degli screzi con il capo-magazziniere Armando (Pietro Genuardi), un nuovo personaggio che impareremo a conoscere nella quarta stagione.

Gabriella aiuta Marta con il suo abito da sposa

Marta, nel frattempo, avrà qualche problema con i preparativi del suo matrimonio.

L'abito da sposa disegnato a Parigi da Gabriella non arriverà in tempo: per questo motivo la Contessa di Sant'Erasmo consiglierà alla giovane Guarnieri di scegliere un altro abito firmato. La fidanzata di Vittorio (Alessandro Tersigni) a questo punto accetterà il consiglio, tanto da acquistarne uno della linea Galeotti, sebbene sia necessario apportare alcune modifiche. Per tale ragione, Conti chiederà l'intervento della Rossi, la quale sarà ben propensa ad aiutarlo.

Riccardo e Adelaide offrano lavorano ad Angela

Nel corso della puntata del 15 ottobre i telespettatori di Rai 1 assisteranno all'arrivo di Angela Barbieri: la ragazza, giunta nel capoluogo lombardo da un piccolo borgo della Pianura Padana in cerca di un'occupazione lavorativa, dimostrerà di avere un passato tormentato. La new entry farà subito una buona impressione su Adelaide e Riccardo, i quali le proporranno un posto come cameriera al circolo.

Inoltre nascerà una grande amicizia tra la nuova arrivata e Gabriella, visto che si troveranno ad abitare vicine.

Ricordiamo che le puntate della quarta stagione della soap opera possono essere riviste in streaming su RayPlay.