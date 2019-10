Lunedì 21 ottobre andrà in onda su Rai 1 alle 15:40 la sesta puntata della soap Il Paradiso delle Signore 4. La seconda stagione in formato daily sta riscuotendo un discreto successo presso il pubblico del piccolo schermo, raggiungendo uno share del 14%. Negli episodi andati in onda la settimana passata abbiamo visto i preparativi del matrimonio di Vittorio e Marta i quali, nella puntata andata in onda venerdì 18 ottobre, si sono uniti in matrimonio. La coppia ha celebrato le nozze con uno stile semplice come aveva sempre desiderato. Ora andiamo a vedere cosa accadrà nel sesto episodio.

Spoiler sesta puntata

Come abbiamo visto nel quinto episodio Riccardo, preoccupato per la salute di Margherita, si è recato a casa Cattaneo. Nicoletta è ancora molto legata al Guarnieri e Silvia, rendendosi conto di ciò, rimprovererà sua figlia per il suo atteggiamento ambiguo. Nicoletta sposando Cesare ha fatto una scelta e Silvia non vuole che la Cattaneo manchi di rispetto al marito.

Angela accoglierà in casa suo fratello Marcello, appena uscito dal carcere.

Il giovane rimarrà subito affascinato da Roberta la quale viene a conoscenza del legame di parentela tra l'amica e il ragazzo. Nel frattempo Marta e Vittorio, ansiosi di partire per la luna di miele, saranno costretti a rimandare il viaggio a causa di un evento sconcertante: Il Paradiso delle Signore subisce un furto.

Spoiler settima puntata

Il settimo episodio de Il Paradiso delle Signore 4 andrà in onda martedì 22 ottobre.

La signora Molinari e le commesse del grande magazzino sono sconvolte a causa del furto. Inoltre, i ladri non hanno solamente rubato la merce del Paradiso ma hanno anche aggredito Rocco Amato. Si inizia a sospettare che il colpevole possa essere Ugo Tagliabue, il capo magazziniere che aveva preso in antipatia il giovane siciliano. Fortunatamente il ragazzo potrà contare sull'aiuto del ragionier Cattaneo che accompagnerà Rocco prima da Agnese e poi dai carabinieri a sporgere denuncia.

La madre di Salvatore avrà l'occasione di conoscere Armando, un caro amico di Luciano dal quale rimarrà affascinata.

Nel frattempo Riccardo, venuto a conoscenza di quanto accaduto al grande magazzino, proporrà a Marta di investire i suoi capitali personali nel Paradiso delle Signore. L'aiuto del giovane Guarnieri potrebbe essere molto importante per Marta e Vittorio ma l'affetto che prova nei confronti della sorella e dell'amico potrebbe non essere l'unica ragione della sua proposta: investendo nel magazzino, Riccardo avrebbe la possibilità di stare più vicino a Nicoletta.

Vittorio, che in passato si era opposto alla presenza del giovane al Paradiso, accetterà l'aiuto del cognato?