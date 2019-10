Torna l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore 4, tornato con i nuovi episodi sulla rete ammiraglia. Le anticipazioni della settima e ottava puntata di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre dalle ore 15:40 su Rai Uno, rivelano che una rapina sconvolgerà gli animi dei protagonisti del grande magazzino. Se Rocco Amato verrà aggredito dai delinquenti durante il furto, Marta e Vittorio rinunceranno alla loro luna di miele.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata 22 ottobre: Rocco malmenato dai ladri

Il ritorno della quarta stagione della soap opera ha segnato ottimi ascolti su Rai Uno. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 4, riguardanti la 7° puntata trasmessa martedì 22 ottobre dopo Vieni da Me, rivelano che Marta e Vittorio apprenderanno che una banda di criminali si è introdotta nel grande magazzino. Durante la rapina Rocco verrà malmenato dai ladri.

Per questo motivo, Luciano, che nel frattempo aveva preso la gestazione dell'attività commerciale accompagnerà il giovane Amato prima a casa di Agnese e poi al comando dei carabinieri per rilasciare una deposizione.

Marta e Vittorio annullano il viaggio di nozze

Nel frattempo le forze dell'ordine cominceranno le indagini per scoprire i colpevoli del furto. Tutti i sospetti ricadranno su Ugo Tagliabue, il capo magazziniere che avrebbe fatto da basista in questo frangente.

Marta e Vittorio, invece, decideranno di non partire più per il viaggio di nozze, in quanto ancora troppo preoccupati per quello che è successo. Poco dopo il ragionier Cattaneo farà la conoscenza di Armando Ferraris, il quale dimostrerà di essere un vecchio amico della signora Amato. Infine Nicoletta avrà un gesto di stizza, tanto da confessare a Riccardo di odiarlo con tutte le sue forze.

Armando si avvicina al giovane Amato

Nel corso dell'8° puntata de Il Paradiso delle Signore 5, in onda mercoledì 23 ottobre su Rai Uno, vedremo Vittorio fare una sorpresa alle Veneri, impegnate tutta la notte a mettere a posto la roba buttata all'aria dai malviventi.

Inoltre le commesse saranno impegnate a recuperare il vecchio campionario. In questo frangente Umberto confesserà ai coniugi Conti di voler disfarsi delle sue quote del grande magazzino. Riccardo, a questo punto, approfitterà di questa mossa azzardata per suo tornaconto. Intanto il neo-assunto Armando diventerà un'amico per la pelle di Rocco. Proprio il giovane Amato dimostrerà di avere dei pareri diversi con la zia Agnese.

Infine Nicoletta sarà sempre più divisa tra Cesare ed il giovane Guarnieri. Chi sceglierà la figlia del ragionier Cattaneo? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi va in onda da lunedì al venerdì alle ore 15:40.