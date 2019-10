La fiction Il Paradiso delle signore in versione daily 2 è tornata in scena con nuove dinamiche e appassionanti storie. Negli episodi che i telespettatori potranno vedere dal 28 ottobre al 1° novembre, Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri continueranno a vedersi di nascosto. Purtroppo l’arrivo inatteso della madre di Cesare Diamante stravolgerà i piani dei due amanti. La nuova arrivata infatti impedirà ai genitori della piccola Margherita di incontrarsi ad un nuovo appuntamento clandestino.

Nonostante ciò, la sorella di Federico con la scusa di dover far respirare aria pulita alla figlia, uscirà di casa all'alba riuscendo a vedere nuovamente il suo ex fidanzato.

Arriva la madre di Cesare, Umberto e Adelaide si alleano

Si preannunciano abbastanza movimentate le trame delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre 2019. Gli spoiler annunciano che tutti i dipendenti del magazzino dopo il furto avvenuto di recente uniranno le loro forze, compreso Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo per potersi riavvicinare a Nicoletta acquisterà le quote del paradiso che suo padre Umberto ha messo in vendita. Vittorio, il direttore del negozio più lussuoso di Milano invece vorrà creare una nuova collezione di abiti realizzata dalla stilista Gabriella, che temerà di non essere in grado di portare al termine il nuovo incarico nel migliore dei modi. Nel contempo Rocco si troverà in una situazione abbastanza difficile, visto che farà ancora fatica ad ambientarsi nella grande città milanese, nonostante cercherà di adeguarsi al nuovo stile di vita.

Il giovane siciliano avrà una nuova discussione con il cugino Salvatore, poiché entrambi la penseranno diversamente sul fatto che anche il gentil sesso debba andare a lavorare. Successivamente Nicoletta pur avendo sposato Cesare, continuerà ad incontrare in segreto Riccardo. L'ennesimo appuntamento tra i genitori della piccola Margherita salterà a causa dell’arrivo inaspettato della madre del dottor Diamante.

Intanto, Gabriella temendo di non essere all'altezza, chiederà alla sua futura suocera Agnese di darle una mano come modellista nella realizzazione dei nuovi capi del paradiso market. Quest’ultima si rifiuterà di aiutare la Rossi poiché sospetterà che la giovane abbia un nuovo corteggiatore. Umberto e la contessa Adelaide decideranno di unire i loro patrimoni per risollevare la banca di famiglia. Il Guarnieri e la cognata vorranno approfittarsi dell’eredità delle Brancia, quando Ludovica ritornerà a Milano con la madre Flavia, a seguito della scomparsa del padre. Gabriella turbata per il rifiuto di Agnese, verrà incoraggiata da Armando e dalle veneri.

Nicoletta si sente in colpa, Marcello difende la sorella

Già a prima mattinata Nicoletta sarà abbastanza turbata, poiché ripenserà ai momenti passionali trascorsi di recente in compagnia di Riccardo. Nel frattempo Marcello verrà assunto come autista dalle Brancia, e non appena inizierà a lavorare tenterà di catturare l’attenzione di Roberta. Quest’ultima pur essendo già fidanzata con Federico farà molta fatica a resistere alle avance del fratello di Angela.

Cosimo continuerà a corteggiare Gabriella, facendola sentire in imbarazzo. A questo punto Agnese non saprà se avvisare il figlio oppure affrontare la stilista. Ludovica farà capire a Riccardo di non averlo dimenticato, mentre la signora Amato accetterà di collaborare con la Rossi su richiesta di Vittorio. Nicoletta dopo aver continuato a raccontare delle bugie al marito Cesare per poter passare del tempo con il fratello di Marta, inizierà a sentirsi in colpa. In particolare la madre di Margherita si dispererà perché da una parte saprà di non essere una donna stabile, mentre dall'altra non se la sentirà di rinunciare al giovane Guarnieri. Vittorio e Adelaide attueranno il loro piano, invitando Ludovica e la madre a cena.

Una volta ultimati i disegni per la nuova collezione del paradiso, Gabriella attenderà con ansia di vedere quale sarà la reazione del direttore Vittorio. Marcello per rispettare la sorella prenderà una scelta inaspettata: per la precisione il giovane darà le sue dimissioni alle Brancia quando le sentirà parlare male di Angela. Dopo aver deciso di realizzare un filmato di promozione del magazzino, Vittorio non vorrà affidare la regia a Marta. Con il suo atteggiamento il Conti farà capire di voler fare una sorpresa alla moglie, dopo quanto accaduto, visto che si sono visti costretti a rinunciare al viaggio di nozze. Infine, i novelli sposi faranno una scoperta sconcertante su Riccardo e Nicoletta, mentre Armando e Agnese si lasceranno andare a delle confidenze intime passate sulla guerra.