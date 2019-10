Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni da non perdere con Umberto e Adelaide uniti per soffiare l'eredità dei Brancia. La mossa, sebbene pericolosa, potrà dare una chance al banchiere, ora in disfatta economica. Ludovica sarà attratta da Riccardo che, dal canto suo, non riuscirà a mettere da parte la sua ossessione nei confronti di Nicoletta. La situazione si farà ben presto ingestibile. I telespettatori potranno presto rivedere uno dei volti più amati della soap opera in onda su Rai 1, Clelia Calligaris. A novembre, tornerà a Milano anche Federico Cattaneo. Il giovane però dovrà affrontare un'inaspettata e sgradita novità che riguarda Roberta.

Il paradiso delle signore 4, spoiler: il piano di Umberto e Adelaide

Stando alle anticipazioni de Il Paradisio delle Signore 4, Umberto e Adelaide si troveranno parecchio vicini. L'aria elettrica e intrigante che si creerà tra loro li porterà ad elaborare un macchinoso piano. I due cercheranno di soffiare l'eredità dei Brancia, specie ora che il banchiere sta per crollare finanziariamente. La cospicua somma dei Brancia potrebbe risolvere in un lampo la sua disastrosa situazione.

Nello stesso tempo, prenderà il via una storyline parallela. Marcello, il nuovo autista, corteggerà la bella Roberta, che si troverà presto in un intreccio amoroso non facile da gestire.

Attenzione anche a Ludovica che, nonostante le raccomandazioni della madre, non riuscirà a staccarsi completamente da Riccardo. Il Guarnieri però sembrerà essere ossessionato da Nicoletta, tuttavia inarrivabile. Ludovica, Nicoletta e Riccardo verranno coinvolti in trame decisamente particolari, che non mancheranno di intrigare i fan della soap opera in onda su Rai 1.

Clelia Calligaris e Federico tornano ne Il Paradiso delle Signore 4

Nei primi episodi de Il Paradiso delle Signore 4, Clelia Calligaris era assente. Il suo però non è un addio al cast. L'attrice che le presta il volto, Enrica Pintore, ha registrato le puntate in un secondo momento. Confermato dunque il rientro di Clelia nella soap opera. Nel frattempo, Luciano avrà tutto il tempo per intrecciare rapporti con Silvia e la sua famiglia.

Il ritorno della Calligaris certamente scombinerà le carte in tavola. Che cosa accadrà una volta incontrato il ragionier Cattaneo?

Un altro personaggio tornerà nella soap. Si tratta di Federico Cattaneo. Il ragazzo aveva lasciato Milano per adempiere agli obblighi della leva militare. Molto presto però, potrà fare ritorno nella sua amata Milano. In una recente intervista, Alessandro Fella, l'attore che presta il volto al Cattaneo, ha confermato che Federico sarà presente nella soap opera a partire dal mese di novembre.

Il giovane avrà un'amara sorpresa: stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Roberta conoscerà un altro ragazzo, che le creerà parecchia confusione.