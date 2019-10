Non stanno mancando i colpi di scena come il matrimonio di Vittorio e Marta all'interno della soap opera 'Il paradiso delle signore', giunta alla sua quarta stagione. Le anticipazioni dell'episodio trasmesso lunedì 21 ottobre sottolineano che i due sposi si diranno contenti per il modo in cui si è svolta la cerimonia e penseranno a nuovi obiettivi. Il dottor Conti e la moglie penseranno il luogo da scegliere per festeggiare la luna di miele, ma non sarà un'impresa facile.

Nel frattempo Angela dimostrerà dei tentennamenti ma penserà che sia giusto ospitare nella sua casa Marcello. Quest'ultimo ha lasciato da poco tempo la prigione e si appresta a cominciare una vita differente rispetto a quella finora trascorsa. Roberta dovrà fare i conti con un'amara verità in quanto si renderà conto che l'uomo uscito dalla prigione è il fratello.

Vittorio contento per l'arrivo nel grande magazzino di un campione delle Olimpiadi

Silvia continuerà a essere preoccupata per la figlia, dicendosi sicura che Nicoletta non abbia dimenticato la storia con Riccardo (Enrico Oetiker).

La signora Cattaneo penserà che tale situazione possa avere delle ripercussioni negative sulla relazione tra Nicoletta e Cesare. La vicenda si complicherà nel momento in cui la moglie di Luciano (Giorgio Lupano) ascolterà la telefonata tra la figlia e il giovane Guarnieri. Vittorio sarà lieto di poter accogliere al grande magazzino il campione delle Olimpiadi Livio Berruti che si presenterà al grande magazzino come ospite.

Il dottor Conti lascerà il Paradiso Delle Signore nelle mani di Luciano, sul quale può fare affidamento. Arriveranno gli ostacoli in quanto si verificherà il furto all'interno del grande magazzino. Nell'appuntamento numero 7 trasmesso martedì 22 ottobre Rocco rimarrà coinvolto nello scontro con i ladri vivendo momenti di terrore.

L'incontro tra Luciano e un vecchio amico

Il cugino di Salvatore verrà soccorso da Luciano che lo accompagnerà da Agnese e successivamente dai carabinieri, in modo da dire la propria versione dei fatti.

I primi sospetti riguardo al tentativo di furto si concentreranno intorno al capo dei magazzinieri Ugo Tagliabue ma il caso non è chiuso da poter avere la certezza definitiva.

Marta e Vittorio saranno costretti a rinunciare in maniera momentanea al proprio viaggio di nozze, con l'intento di dare un aiuto alle altre persone. Un incontro inaspettato cambierà la giornata del dottor Cattaneo che vedrà un amico dei vecchi tempi.

Si tratta di Armando Ferraris, dal quale rimane colpita la signora Agnese. Infine Nicoletta non riuscirà a controllare la rabbia nei confronti di Riccardo, al quale dirà di provare odio nei suoi confronti.