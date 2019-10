Il Paradiso delle Signore 4 continua il suo strepitoso successo sulla rete ammiraglia. La soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu sta registrando ascolti molti alti a meno di due settimane dall'inizio della quarta stagione. Gli spoiler della decima puntata trasmessa venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 15:40 su Rai Uno, svelano che Riccardo Guarnieri rivelerà i propri sentimenti a Nicoletta Cattaneo, mentre Vittorio Conti indagherà sul furto della merce, accaduto al grande magazzino grazie all'aiuto di Marcello Barbieri.

Il Paradiso delle Signore 4, decima puntata: Marcello aiuta Vittorio ad indagare sulla rapina

Nuovi colpi di scena accadranno nel grande magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, riguardante la decima puntata di venerdì 25 ottobre, si soffermano sulle conseguenze della rapina al Paradiso. Scendendo nel dettaglio, Cesare confesserà alla consorte l'intenzione di non partecipare all'evento Berruti.

Intanto Roberta (Federica De Benedittis) farà la conoscenza di Marcello, un ragazzo molto diverso dal suo fidanzato Federico (Alessandro Fella).

All'inizio, la Pellegrino rimarrà favorevolmente colpita dall'affascinante Barbieri per poi cambiare atteggiamento quando troverà un paio di guanti. Per questo motivo, la Venere temerà che lui possa essere complice della rapina avvenuta al grande magazzino.

Tuttavia, il fratello di Angela (Alessia Debandi) deciderà di aiutare Vittorio a scovare il responsabile della rapina. Un modo per depistare i sospetti o riguadagnare la fiducia di Roberta?

Il Conti trova la merce rubata del grande magazzino

Nel corso della decima puntata de Il Paradiso delle Signore 4, Livio Berruti, l'ex velocista italiano, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma 1960 parteciperà alla grande festa organizzata presso il prestigioso negozio milanese.

Nel frattempo Riccardo (Enrico Oetiker) deciderà di mettere con le spalle al muro Nicoletta (Federica Girardello), rivelandogli i suoi sentimenti. Durante l'incontro, il Guarnieri strapperà un bacio sulle labbra alla Cattaneo. Un riavvicinamento che ha suscitato la disapprovazione della madre Silvia (Marta Richeldi), la quale ha invitato il marito Cesare a salvare il suo matrimonio.

A casa Conti, invece, giungerà una telefonata che informerà Vittorio (Alessandro Tersigni) del ritrovamento della merce rubata durante la rapina che era costata il ferimento di Rocco (Giancarlo Commare), il nipote di Agnese Amato (Antonella Attili) appena arrivato a Milano dalla Sicilia.

Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che gli appuntamenti persi potranno essere rivisti sulla piattaforma in streaming Rai Play.