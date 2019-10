La soap opera de Il Paradiso delle Signore 4 sta conquistando sempre più telespettatori sulla rete ammiraglia Rai grazie alla presenza di Alessandro Tersigni, Giorgio Lupano e Roberto Farnesi. Gli spoiler dell'undicesima puntata, in onda lunedì 28 ottobre dalle ore 15:40, svelano che Salvatore e Rocco Amato saranno protagonisti di una brutta litigata, mentre Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri non riusciranno a stare distanti, tanto da incontrarsi segretamente.

Il Paradiso delle Signore 4, undicesima puntata: Nicoletta ripensa al bacio con Riccardo

Si prevede una settimana ricca di novità per gli amanti della soap opera ambientata nel grande magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 riguardanti l'undicesima puntata in onda lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 15:40 dopo Viene da Me, si soffermano su Riccardo e Nicoletta, assoluti protagonisti di queste prime puntate.

In particolare, la madre di Margherita ripenserà constantemente al bacio che si è scambiata con il Guarnieri, tanto da apparire con la testa tra le nuvole. Intanto a casa Amato ci sarà una grossa lite sulle donne con protagonisti Salvatore e Rocco (Giancarlo Commare). Proprio quest'ultimo non accetterà che siano le donne a portare lo stipendio a casa, contravvenendo al pensiero più moderno di Salvo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Incontro clandestino tra la Cattaneo e il Guarnieri

Nel corso dell'undicesima puntata de Il Paradiso delle Signore 4, Vittorio (Alessandro Tersigni) riuscirà a recuperare tutta la merce rubata del grande magazzino. Dopodiché il Conti si getterà a capofitto nella sua storia d'amore con Marta. In questo frangente, l'uomo incaricherà Gabriella di ideare una nuova collezione a marchio Paradiso. Una richiesta che sarà accettata immediatamente dalla giovane, che si è fatta le ossa presso un famoso stilista di Parigi.

Poi la Rossi comincerà ad accusare ansia da prestazione, tanto da chiedere aiuto ad Agnese nella realizzazione dei capi. Nicoletta (Federica Girardello) e Riccardo (Enrico Oetiker), invece, decideranno avere un incontro segreto. Peccato che questo venga ostacolato dall'arrivo imprevisto della mamma di Cesare che manderà in aria i piani della Cattaneo e del Guarnieri.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente in onda venerdì 25 ottobre, vedremo Roberta sospettare che Marcello Barbieri sia immischiato nella rapina al grande magazzino milanese.

A tal proposito, il fratello di Angela aiuterà Vittorio a scoprire i responsabili del furto di abiti di alta sartoria. Infine Cesare non parteciperà all'evento Berruti mentre Riccardo confesserà a Nicoletta di aver comprato le quote messa in vendita dal padre solo per starle vicino.