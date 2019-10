Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore 4, la soap opera arrivata alla quarta stagione su Rai Uno. Gli spoiler della dodicesima puntata di martedì 29 ottobre, svelano che Nicoletta Cattaneo tradirà suo marito Cesare con Riccardo Guarnieri, il giovane di cui è sempre innamorata. Agnese, invece, si rifiuterà di aiutare Gabriella nella creazione di una nuova linea.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata dodicesima: incontro all'alba tra Nicoletta e Riccardo

Nuovi colpi di scena emozioneranno i telespettatori della soap opera della tv di Stato.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, relative alla dodicesima puntata di martedì 29 ottobre dalle ore 15:40 su Rai Uno, si soffermano su Riccardo e Nicoletta, che continueranno ad essere gli assoluti protagonisti. In particolare, la Cattaneo non riuscirà a reprimere i sentimenti che prova ancora per il Guarneri, tanto da accettare di incontrarlo all'alba, approfittando della necessità di Margherita di trascorrere qualche ora all'aria aperta dopo aver contratto una brutta influenza.

Agnese, invece, rifiuterà la proposta di Gabriella ad aiutarla alla realizzazione di alcuni capi firmati il Paradiso. Per questo motivo, la Rossi cadrà nello sconforto più totale. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Armando deciderà di metterci lo zampino dopo aver capito che la signora Amato ha respinto la richiesta solo per paura di fare brutta figura con il direttore. Nel frattempo le Veneri del grande magazzino staranno vicine a Gabriella che tra l'altro sarà incoraggiata nella sua nuova sfida anche dal Ferraris che le racconterà uno spezzone del suo passato.

Scoppia la passione tra la Cattaneo e il Guarnieri

Nel corso della dodicesima puntata de Il Paradiso delle Signore 4, assisteremo al ritorno di Ludovica e Flavia Brancia di Montalto. Madre e figlia saranno orfane del capofamiglia, venuto a mancare, sebbene abbiano alle spalle un'eredità da fare invidia ai Rockefeller. Per questa ragione, Umberto e Adelaide metteranno gli occhi sul loro patrimonio per risollevarsi dalla grave crisi finanziaria in cui versa la banca Guarnieri.

A tal proposito, tra Riccardo e Nicoletta scoppierà nuovamente la scintilla di passione, tanto da sancire il loro ritorno di fiamma. Peccato che la Cattaneo sia sposata con Cesare. Cosa deciderà di fare la figlia di Luciano?

Riassunto undicesima puntata

Nell'undicesima puntata in onda lunedì 28 ottobre su Rai Uno, Nicoletta sentirà le farfalle nello stomaco, ripensando a quel bacio che si è scambiata con Riccardo.

Per questo motivo non ascolterà la conversazione dei suoi famigliari, riuniti a colazione. Infine Salvatore e Rocco avranno visioni diverse sul mondo del lavoro femminile.