Lunedì 14 ottobre andrà in onda su Rai 1 la prima puntata de Il Paradiso delle Signore 4. La soap è ambientata dopo l'estate del 1960: dopo la chiusura estiva del Paradiso, le commesse sono pronte per tornare a lavorare al grande magazzino. Tuttavia, non tutte le dipendenti di Vittorio torneranno al lavoro in quanto sia Tina che Clelia hanno deciso di lasciare la capitale della moda ed iniziare una nuova vita da un'altra parte.

E' proprio per questo che, fin dalla prima puntata, impareremo a conoscere due nuove commesse: si tratta di Marina Fiore (Ludovica Coscione) e della capocommessa Francesca Molinari.

Marta e Vittorio sposi

Dopo molte difficoltà, il rapporto tra Vittorio e Marta si è consolidato, motivo per cui la coppia ha deciso di convolare a giuste nozze. Nel primo episodio de 'Il Paradiso delle Signore 4' vedremo Conti e Guarnieri alle prese con i preparativi del matrimonio, non senza alcune difficoltà.

Un'altra coppia che sembra aver superato la crisi è quella di Silvia e Luciano: i due coniugi sembrano sempre più uniti anche grazie alla nipotina Margherita.

Se da una parte Agnese dovrà fare a meno della figlia Tina, dall'altra ci sarà un altro componente della famiglia Amato che potrebbe aiutare la donna a sentirsi meno sola: si tratta di Rocco, il nipote siciliano che, sulle orme dei cugini e della zia, ha deciso di lasciare il proprio paese alla ricerca di una vita migliore a Milano.

Gabriella torna da Parigi

Un altro personaggio che ritroveremo fin dal primo episodio è quello di Gabriella. La ragazza, dopo un periodo di stage a Parigi, ha deciso di far ritorno al Paradiso per mettere a frutto le sue nuove competenze. La ragazza, presa coscienza delle sue potenzialità, dopo il soggiorno in Francia sembra molto cambiata. Adesso ha le idee chiare e sa cosa vuole dalla vita.

Roberta continuerà i suoi studi da ingegnere e a lavorare come commessa de Il Paradiso delle Signore. Inoltre la giovane attende con ansia il ritorno di Federico, il fidanzato partito per la leva militare alla fine della terza stagione.

Vanessa Gravina a 'La Vita in diretta' rivela alcuni dettagli sul suo personaggio

Vanessa Gravina è stata intervistata da Lorella Cuccarini a 'La Vita in Diretta' dove ha raccontato delle novità che riguardano il suo personaggio. Sembra che Adelaide di Sant'Erasmo subirà un cambiamento radicale dopo aver incontrato il vero amore. La contessa diventerà una donna molto più dolce ma ben presto accadrà qualcosa che farà tornare la nobile aspra e determinata come nella stagione precedente.

Inoltre la Gravina ha dichiarato che, per quanto riguarda l'emancipazione femminile, si percepiranno dei cambiamenti sempre più forti, anticipatori del '68. Per scoprire fino a che punto le protagoniste avranno la capacità e il coraggio di emanciparsi non ci resta che attendere l'inizio della soap.