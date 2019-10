Il Paradiso delle signore 4 ha aperto i battenti su Rai 1 lunedì 14 ottobre. Tante le novità all'interno del grande magazzino. Gabriella è tornata dalla Francia, mentre Clelia e Tina hanno preso strade diverse. Angela Barbieri, una nuova protagonista femminile, stabilirà importanti amicizie al Circolo, tessendo nuovissime trame. Rocco Amato è arrivato a Milano, pronto a intraprendere una nuova vita.

I suoi primi giorni da magazziniere non saranno facili per via dei contrasti con Ugo. Gabriella invece è al settimo cielo per la carriera da stilista. Le modifiche all'abito da sposa di Marta saranno per lei un'occasione perfetta. Le anticipazioni della terza puntata de 'Il paradiso delle signore 4' , in onda su Rai 1 mercoledì 16 ottobre 2019 raccontano che Gabriella rischierà di fare un incidente, mentre Adelaide sarà in ansia per Umberto, che è rimasto lontano da Milano per diverso tempo.

Inoltre, Nicoletta non se la sentirà di partecipare al matrimonio di Marta e Vittorio, in quanto non vuole rischiare di trovarsi faccia a faccia con Riccardo.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 4 puntata 3 mercoledì 16 ottobre

Tutto è già in fermento al Grande Magazzino, rinnovato nello stile e nel cast. I nuovi personaggi, tra cui una capo commessa e una Venere, daranno vita ad emozionanti trame.

Anche i personaggi 'storici', tuttavia, riserveranno molte sorprese. Nella terza puntata della soap opera in onda su Rai 1, vedremo l'avanzare dei preparativi del matrimonio di Marta e Vittorio che, già ora, non ha lesinato imprevisti. Il vestito da sposa di Marta non è quello ideato da Gabriella. L'ex Venere, adesso promettente stilista, risolverà in poco tempo il guaio, praticando lei stessa le modifiche necessarie. Intanto, Rocco non riuscirà ad ambientarsi a Milano. Il ragazzo, dal carattere piuttosto ribelle, ha già avuto delle incomprensioni con Ugo.

Gabriella rischia di avere un incidente

Stando alle nuove anticipazioni de Il paradiso delle signore 4, mercoledì 16 ottobre ci saranno ancora imprevisti per quanto riguarda il matrimonio di Marta e Vittorio. Alla cerimonia Cesare non parteciperà per motivi lavorativi. Nicoletta invece, tremando all'idea di incontrare Riccardo, penserà di declinare l'invito. Nel frattempo, Umberto farà ritorno a Milano dopo qualche mese.

L'uomo sembra nascondere qualcosa e la sua ansia non passerà inosservata agli occhi di Adelaide. Secondo le intuizioni della contessa, Umberto è nei guai. Adelaide proverà a chiedere aiuto a Riccardo ma il Guarnieri non ne vorrà assolutamente sapere. Marta invece scoprirà che la disposizione delle tavolate per il suo ricevimento è stata cambiata, ma da chi? Infine, le anticipazioni della terza puntata de Il paradiso delle signore 4 in onda il 16 ottobre svelano che Cosimo per poco non investirà Gabriella: si tratta di un caso?