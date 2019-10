Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con le vicende che ruotano attorno ai personaggi del grande magazzino di Milano. Nelle puntate di giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre sarà ancora protagonista Nicoletta con la sua storia travagliata, mentre Agnese si avvicinerà ad Armando.

Spoiler Il Paradiso delle Signore giovedì 31 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che nella puntata di giovedì Nicoletta sarà assalita dai sensi di colpa.

Se da un lato la ragazza sarà felice per aver ritrovato il suo Riccardo, dall'altra si sentirà mordere la coscienza nei confronti di suo marito Cesare a cui continuerà a mentire. Intanto il commendatore Guarnieri e la contessa Adelaide decideranno di mettere in atto un piano nei confronti delle Brancia. I due, quindi, inviteranno Ludovica e sua madre Flavia a cena. La situazione economica dei Guarnieri è zoppicante e i due cognati sperano di risanare le loro finanze sfruttando a proprio favore le debolezze che le Brancia avranno per il lutto appena affrontato.

Le due donne, mentre si troveranno in macchina con Marcello, parleranno male di Angela. Il ragazzo, da poco assunto come autista, le pianterà in asso senza dare nessuna spiegazione. Gabriella completerà i disegni per la sua nuova linea di abiti a marchio Paradiso e sarà ansiosa di presentarli a Vittorio Conti.

Trame venerdì 1° novembre: Agnese si avvicinerà ad Armando

Le anticipazioni della puntata di venerdì 1° novembre raccontano che Vittorio Conti avrà l'idea di creare un nuovo filmato promozionale per Il Paradiso delle Signore.

A sorpresa, però, l'imprenditore non sceglierà sua moglie Marta per la regia. Le Veneri decideranno di andare tutte insieme al cinema e coinvolgeranno anche Nicoletta. La ragazza sarà contenta di unirsi a loro, ma Riccardo irromperà strappandole un appuntamento. Intanto Gabriella perderà un oggetto molto importante per lei e il suo fidanzato Salvatore la aiuterà, dimostrandole il suo amore con la sua presenza.

Nel frattempo, nel magazzino, Agnese e Armando saranno più vicini. I due parleranno di un argomento doloroso che li accomuna: la guerra. I ricordi permetteranno alla conversazione di prendere una piega molto intima e, finalmente, Armando e Agnese si parleranno a cuore aperto per la prima volta. Nel corso della serata succederà qualcosa che turberà molto le vicende future dei personaggi: Marta e Vittorio, infatti, scopriranno qualcosa che non si aspettavano riguardo a Nicoletta e Riccardo Guarnieri.

Come procederanno le storie appassionanti della Milano del 1960? Non resta che aspettare i prossimi episodi, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai Uno, a partire dalle 15:40.