Al via oggi la quarta stagione della derie Il Paradiso delle signore, la seconda di day time. La serie, che per le prime due stagione è andata in onda in prima serata con protagonisti Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, inizialmente si era ispirata a un romanzo dello scrittore francese Emile Zola ma poi, con il passare del tempo, la storia si è molto italianizzata, raccontando il boom economico, ma anche la voglia di rivalsa tutta femminile che, nell'Italia degli anni Sessanta vedeva il lavoro di commessa in un negozio come un lascia passare per l'indipendenza femminile.

In questa nuova stagione troveremo molti dei vecchi protagonisti: il pubbliciatario Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni che fa parte del cast sin dalla prima stagione), Marta Guarnieri, suo fratello Riccardo e il padre Umberto così come la zia Adelaide. Torneranno le Veneri Gabriella, Tina e Clelia così come la famiglia del ragioniere Luciano Cattaneo.

La prima puntata di oggi

La scorsa stagione, la prima in day time, ha contato ben 180 puntate ricche di colpi di scena.

I protagonisti sono molto cambiati nel corso della storia, regalando al pubblico molte emozioni. Tra le tante il matrimonio mancato tra Nicoletta e Riccardo e la nascita della piccola Margherita, e poi ancora la storia d'amore tra Vittorio e Marta. Al via oggi pomeriggio la quarta stagione. Siamo a Milano nell'ottobre del 1960, tante cose sono cambiate e tutti gli Italiani hanno ancora nel cuore il sogno delle Olimpiadi, un sogno che permette a tutti di pensare in grande, di credere nel futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Vittorio e Marta nel loro futuro ci credono fortemente e così sono in procinto di sposarsi dopo i vari tira e molla della stagione precedente. Nicoletta intanto cresce insieme a Cesare, ormai suo marito, la piccola Margherita, figlia di Riccardo Guarnieri. L'affascinate medico fa di tutto per non far mancare niente alle due, ma Nicoletta continua a pensare a Riccardo che, in questi mesi, è molto cambiato.

Ha messo da parte la droga, i problemi con il padre, ha preso coscienza della sua vita e vuole riappropriarsi di quella che sente la sua vera famiglia, ovvero Nicoletta e Margherita. Troveremo quindi un Riccardo agguerrito e pronto a tutto per amore. Oggi rivedremo anche Clelia, la capo commessa che aveva fatto batte il cuore a Luciano Cattaneo, mettendo in discussione il matrimonio dell'uomo. Riuscirà Cattaneo a non cadere tra le braccia della bella Clelia?

Di Tina sappiamo invece che è a Londra e riesce ad aiutare economicamente la famiglia, mentre Gabriella ritorna al Paradiso.