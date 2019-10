È finalmente giunto il giorno del gradito ritorno della soap il paradiso delle signore sugli schermi di Rai 1: dopo la lunga pausa estiva, infatti, oggi 14 ottobre la seconda stagione della versione daily farà nuovamente capolino nella programmazione della prima rete Rai a partire dalle ore 15:40, scontrandosi con il 'colosso' Uomini e Donne su Canale 5. Gli ascolti riusciranno a riconfermare i positivi dati dello scorso anno?

La puntata odierna sarà caratterizzata da numerose novità fin dalle battute iniziali, con l'entrata in scena di nuovi personaggi e il gradito ritorno di altri. Sarà questo il caso di Gabriella, che si rivedrà a Milano dopo un periodo trascorso a Parigi per fare esperienza in una famosa maison di moda. Spazio anche alla presentazione di una nuova capo-commessa e di una Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella ritrova Salvatore

La puntata de Il Paradiso delle signore di oggi 14 ottobre si apre con l'arrivo di un taxi ai grandi magazzini, da cui uscirà Gabriella, che al termine della precedente stagione era in procinto di trasferirsi a Parigi.

In effetti, il soggiorno nel capoluogo francese c'è stato e ora la Rossi si ripresenterà nuovamente a Milano, dove verrà accolta a braccia aperte dal dottor Conti e dal ragionier Cattaneo che avranno in mente per lei una gradita novità. Arriverà finalmente il momento di mettersi alla prova come stilista? Salutate anche le nuove colleghe, la Rossi si sposterà in caffetteria dove riabbraccerà il fidanzato Salvatore e Agnese, la madre di lui.

Quest'ultima sarà molto preoccupata per le sorti di Tina che, dopo essersi trasferita a Londra, le ha fatto recapitare un numero di telefono per parlare con lei.

Una nuova capo-commessa e una Venere

Insieme alle gradite novità relative al ritorno di Gabriella a Milano, le anticipazioni della puntata odierna de Il Paradiso delle Signore si concentrano sull'arrivo ai grandi magazzini di due new entries.

Più nel dettaglio, vedremo come Luciano si appresterà ad affrontare la stagione insieme ad una nuova capo-commessa: si tratterà di Francesca Molinari (interpretata dall'attrice Sofia Tagliolini), che avrà il compito di sostituire Clelia Calligaris. Insieme a lei ci sarà anche una nuova Venere, ovvero Marina Fiore, che avrà il volto di Federica Coscione.

Le novità della puntata odierna riguarderanno anche la famiglia Amato, come ammetterà la stessa Agnese.

La donna, a colloquio con Gabriella, rivelerà di essere in apprensione per l'arrivo del nipote dalla Sicilia. Rocco Amato, questo sarà il suo nome, sarà un altro nuovo ingresso di questa seconda stagione daily: il nuovo personaggio sarà interpretato da Giancarlo Commare.