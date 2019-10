È tempo di una nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda oggi 24 ottobre su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. Si ripartirà dalla decisione di Umberto di vendere le sue quote dei magazzini e dall'interesse di Riccardo di entrarne subito in possesso. L'obiettivo del giovane Guarnieri verrà presto raggiunto e lui stesso approfitterà di un confronto con Nicoletta per spiegarne i motivi: in questo modo potrà trascorrere più tempo vicino a lei.

Le trame della puntata odierna si concentreranno anche sul rapporto, sempre più intimo, tra Umberto e Adelaide oltre che sul fermento del negozio in vista dell'evento Berruti. Spazio, inoltre, all'incontro di Marcello e un uomo misterioso che sembrerà avere un legame con Angela.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la confessione di Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata odierna si concentrano sulle novità di Villa Guarnieri che si risveglierà in un'atmosfera di assoluta tensione.

Riccardo, infatti, porterà a termine l'acquisto delle quote dei magazzini del padre e si confronterà con Nicoletta spiegandole di averlo fatto solo per lei: in questo modo potrà trascorrere più tempo in sua compagnia. Tale confessione continuerà a causare una gran confusione nella mente della giovane: da un lato ci saranno i sentimenti per Cesare e dall'altro l'amore, mai completamente svanito, per Riccardo.

Di tale indecisione ne sarà consapevole anche Silvia, sempre più convinta che la figlia provi una vera e propria ossessione per il Guarnieri. E per evitare che Nicoletta possa commettere qualche errore, Silvia deciderà di confrontarsi direttamente con Cesare, suggerendogli una strategia per salvaguardare il rapporto con la giovane Cattaneo.

Trame Il Paradiso delle signore oggi: Umberto e Adelaide sempre più uniti

Proseguendo con le succose anticipazioni relative alla puntata de Il Paradiso delle signore di oggi 24 ottobre, ai magazzini ci sarà un gran fermento per l'evento Berruti.

Le vetrine verranno preparate nel migliore dei modi per l'occasione e la normalità sembrerà essere tornata dopo il furto. Ad andare molto bene sarà anche la relazione tra Umberto e Adelaide che, con il passare dei giorni, si farà sempre più intima e segreta. Marcello organizzerà una partita di poker durante la quale perderà una grossa cifra di denaro. E tra le persone invitate al suo tavolo, ci sarà anche un uomo misterioso che prima di andarsene avrà una richiesta inaspettata.

Consegnerà a Marcello un regalo da dare ad Angela. Ma di cosa si tratterà? La Barbieri, dunque, potrebbe essere portatrice di un sorprendente segreto.