Le ultime due puntate della prima settimana del ritorno del Paradiso delle signore saranno molto movimentate. Negli episodi del 17 e 18 ottobre il pubblico potrà assistere all'evento più atteso del momento, ovvero le nozze tra Vittorio e Marta. L'evento, però, sarà ricco di colpi di scena. Cosimo, ad esempio, approfitterà di Salvatore che si allontanerà per prendere da bere, per invitare Gabriella a ballare.

Nicoletta, invece, deciderà di rimanere a casa e di non recarsi al matrimonio senza suo marito. La donna, però, sarà presa dal panico perché la sua piccola Margherita non starà affatto bene. Per tale ragione, contatterà Angela per chiederle un aiuto disperato.

Puntate di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre: lite a villa Guarnieri

Le puntate de Il Paradiso delle signore di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre vedranno al centro dell'attenzione il matrimonio tra Marta e Vittorio.

Il giorno prima del lieto evento, però, ci saranno degli imprevisti inaspettati. In primo luogo, vedremo che Rocco Amato farà, involontariamente, cadere l'abito nuziale di Marta causando dei danni. Agnese, allora, si metterà subito all'opera per rimediare all'inconveniente.

A villa Guarnieri, intanto, si consumerà una riunione di famiglia, la quale avrà dei risvolti alquanto inattesi. Umberto e suo figlio Riccardo, infatti, rispolvereranno vecchi rancori e incominceranno a discutere pesantemente.

Questo farà preoccupare moltissimo Vittorio, il quale temerà che i due possano rovinare il giorno più bello della sua vita. Nicoletta, dal canto suo, rivelerà a suo marito di aver incontrato Riccardo per ringraziarlo del dono che ha regalato alla loro bambina.

Paradiso delle signore: Nicoletta chiama Angela disperata

Per quanto riguarda la puntata di venerdì 18 ottobre de Il Paradiso delle signore, finalmente, il pubblico potrà assistere alle tanto attese nozze tra Vittorio e Marta. L'uomo deciderà di spiazzare tutto organizzando una cerimonia alquanto riservata, la Guarnieri, ovviamente, non potrà che essere felicissima.

Nel corso del ricevimento, però, si verificheranno delle situazioni alquanto incresciose. Cosimo, ad esempio, approfitterà di un momento di distrazione di Salvatore per invitare Gabriella a ballare. Questo episodio farà andare su tutte le furie il giovane Amato.

Nicoletta, nel frattempo, deciderà di rimanere a casa, ma dopo pochissimo tempo dall'inizio del ricevimento, chiamerà disperatamente Angela per informarla del fatto che la piccola Margherita sta molto male.

La ragazza, dal canto suo, non si farà ripetere due volte la cosa e accorrerà subito in aiuto della giovane Venere. Alla telefonata assisterà anche Riccardo, il quale si precipiterà subito da Nicoletta.