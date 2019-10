Per la felicità di tutti i fans appassionati, la soap opera Il Paradiso delle signore è tornata ad occupare i pomeriggi di Rai Uno con delle avvincenti trame. Nella puntata in programma il 22 ottobre 2019 il grande magazzino verrà stravolto da un furto, mentre Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) proprio quando la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) sembrerà ricominciare, si lascerà condizionare dalla sua famiglia.

La giovane venere non appena sua madre Silvia le dirà di non approvare il suo riavvicinamento al fratello di Marta, sfogherà la sua ira contro il suo ex dicendogli di provare disprezzo per lui. Con il suo atteggiamento - anche se sarà scatenato dalla rabbia - la figlia di Luciano darà l'impressione quindi di voler rimanere al fianco dell’affidabile marito Cesare.

Rocco aggredito dai banditi, Marta e Vittorio annullano la loro partenza

Le anticipazioni del settimo episodio che verrà trasmesso martedì 22 ottobre 2019, dicono che Rocco desterà ancora una volta preoccupazione alla zia Agnese.

Il giovane siciliano correrà un grosso pericolo, poiché verrà aggredito dai banditi che faranno irruzione nel grande magazzino durante la momentanea assenza dei neo sposi Vittorio e Marta. Pur essendo molto turbato per quanto accaduto, il ragioniere Luciano per rassicurare gli Amato porterà il ragazzo prima dai suoi parenti e poi in commissariato di polizia per sporgere la denuncia. I sospetti della rapina avvenuta in occasione dell’imminente arrivo di Livio Berruti ricadranno sul capo magazziniere Ugo Tagliabue, ma non sarà per niente semplice poter dimostrare il coinvolgimento dell’uomo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per via di questo spiacevole imprevisto, il Conti e la Guarnieri rimanderanno la loro partenza per il viaggio di nozze per dare una mano a tutti i dipendenti del paradiso market.

Il Conti rifiuta la proposta del cognato, Nicoletta contro Riccardo

Riccardo messo al corrente dalla sorella della sciagura si dirà disposto a mettere a disposizione il suo denaro per salvare il magazzino, ricevendo un netto rifiuto dal cognato.

Vittorio inoltre si mostrerà molto abile come sempre nel sapere gestire le emergenze, tranquillizzando le veneri e la capo commessa Francesca Molinari. Le dipendenti del negozio di moda più lussuoso di Milano, apprenderanno che il neo sposo ha rimandato la sua luna di miele proprio per tutelare l’intera attività. Il marito di Silvia dopo aver proposto al suo vecchio amico Armando Ferraris di diventare il capo magazziniere del paradiso, lo farà conoscere ad Agnese.

Quest’ultima rimarrà particolarmente colpita dal fascino del new entry. Nel contempo Nicoletta in preda alla furia prenderà di nuovo le distanze da Riccardo. Molto probabilmente sopraffatta per l’accesa lite avuta con la madre Silvia, la giovane Cattaneo dirà al suo ex fidanzato di odiarlo, nonostante durante l'assenza di Cesare sia stato vicino alla loro bambina proprio nel momento più opportuno.