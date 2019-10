Da più di una settimana, sulla rete ammiraglia Rai è tornata l’amata soap opera Il Paradiso delle signore con la sua quarta stagione dopo un salto temporale di cinque mesi. Le anticipazioni della nona puntata che i telespettatori avranno la possibilità di vedere giovedì 24 ottobre 2019, svelano che ci sarà il tanto atteso riavvicinamento tra due storici protagonisti. Si tratta di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che sarà sempre più complice con la cognata Adelaide Di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

I due con i loro atteggiamenti appariranno legati in un modo davvero coinvolgente ed intimo, ma soprattutto la zia di Marta e Riccardo inizierà ad addolcirsi proprio per amore del cognato.

Riccardo acquista le quote del magazzino, Silvia mette in guardia Cesare

Nel nono episodio in programmazione giovedì 24 ottobre 2019 sempre a partire dalle ore 15:40, si respirerà un clima abbastanza teso tra le mura della villa Guarnieri.

Intanto nel grande magazzino ci saranno tante novità, visto che oltre alla nuova vetrina allestita per l’evento Berruti, il fratello di Marta farà una confessione importante ed inaspettata. Riccardo troverà il coraggio per ammettere a Nicoletta di aver acquistato le quote del paradiso market soltanto per poter stare vicino a lei più tempo possibile. Con il suo gesto il figlio di Umberto darà dimostrazione ancora una volta di voler riconquistare la fiducia della sua ex fidanzata.

Nel contempo Silvia dopo aver avuto la conferma che sua figlia non è riuscita a dimenticare il giovane Guarnieri, troverà subito una soluzione per farli allontanare mettendo in guardia il genero.

Adelaide e Umberto vicini, Angela riceve un regalo

Nello specifico la signora Cattaneo stufa per non essere stata in grado di far ragionare Nicoletta, darà dei suggerimenti al dottor Cesare sull’atteggiamento da avere per salvare il suo matrimonio.

Successivamente si intensificherà il rapporto tra Adelaide e Umberto, ma entrambi daranno l’impressione di non voler far venire alla luce la loro forte intimità. Se da una parte il Guarnieri dopo la delusione d’amore avuta da Andreina Mandelli farà capire di avere delle intenzioni serie con la cognata, quest'ultima invece sarà finalmente felice. D'altronde la contessa ha sempre dimostrato di provare dei forti sentimenti per il padre dei suoi nipoti.

Nel contempo Marcello tornerà a frequentare un brutto giro, dato che approfitterà dell’assenza della sorella per organizzare un tavolo da poker con dei suoi vecchi amici. Purtroppo il giovane Barbieri perderà un’ingente quantità di denaro, mentre uno dei giocatori prima di andarsene via farà trovare un regalo da parte sua ad Angela.