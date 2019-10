Si prevede una settimana ricca di emozioni per gli amanti del grande magazzino milanese. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore riguardanti le puntate in onda da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre su Rai Uno, si soffermano su Armando e Agnese Amato, i quali si avvicineranno sempre di più. Nel dettaglio, Vittorio affiderà il compito di disegnare una nuova linea di abbigliamento a Gabriella. Purtroppo la stilista in erba teme di non essere all'altezza di soddisfare il Conti.

Intanto a casa Amato, Salvatore e Rocco cominceranno a litigare durante la colazione sull'opportunità o meno che le donne lavorino fuori casa. Quest'ultimo, profondamente legato alla tradizione del Sud non riuscirà ad adeguarsi all'emancipazione femminile iniziata negli anni 60.

Il Paradiso delle Signore: Agnese rifiuta il lavoro della Rossi

Riccardo e Nicoletta si vedranno nuovamente, approfittando di una passeggiata mattutina per far respirare aria buona a Margherita.

Agnese, intanto, non se la sentirà di affiancare la Rossi al Paradiso. Armando, a questo punto, cercherà di tirarle su il morale, rivelandole un dettaglio del suo passato. Inoltre le altre Veneri cercheranno di stare vicino alla signora Amato. Ludovica e la madre Flavia, invece, torneranno a Milano. Qui Umberto e Adelaide crederanno di mettere le mani sull'eredità dei Brancia di Montalto, approfittando della morte del Conte.

Marcello diventa l'autista di Ludovica

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda la prossima settimana la Cattaneo apparirà molto nervosa durante la colazione con la famiglia. Nicoletta, infatti, ripenserà intensamente ai momenti vissuti insieme al Guarnieri. Nel frattempo Marcello cambierà radicalmente vita, tanto da mettere la testa a posto. Il Barbieri, infatti, lascerà il gioco d'azzardo dei tavoli verdi per diventare l'autista personale di Ludovica.

Il fratello di Angela, a questo punto, approfitterà della nuova uniforme per entrare nelle grazie di Roberta. Allo stesso tempo, Cosimo continuerà a corteggiare Gabriella sotto lo sguardo della signora Amato.

Umberto e Adelaide vogliono il patrimonio delle Brancia di Montalto

Agnese deciderà di accettare l'impiego al grande magazzino dopo aver parlato personalmente con Vittorio. Ludovica, intanto, cercherà di far intendere a Riccardo che prova ancora qualcosa per lui, se il suo cuore non battesse solo per Nicoletta.

A tal proposito, la Cattaneo continuerà a mentire spudoratamente a Cesare, tanto da essere vinta da incredibili sensi di colpa. Intanto Umberto e Adelaide cominceranno a pensare ad un piano per mettere le mani sul patrimonio delle Brancia di Montalto. Gabriella, invece, si getterà a capofitto nella realizzazione di un primo bozzetto da far visionare al Conti.

Armando e la signora Amanto sempre più vicini

Marcello compierà una scelta inaspettata per il bene di Angela.

Vittorio, intanto, deciderà di non scegliere la regia di Marta per promuovere il grande magazzino mentre Armando e la signora Amato diventeranno sempre più complici, tanto da lasciarsi andare ai ricordi della guerra. Infine i coniugi Conti faranno una scoperta a riguardo Riccardo e Nicoletta. Di cosa si tratta? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera va in onda tutti i giorni alle ore 15:40 su Rai Uno ed in streaming su Rai Play.