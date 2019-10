Si preannunciano ricche di momenti emozionanti e di forti tensioni le prossime trame della serie televisiva Il Paradiso delle signore, che ha appena riaperto i battenti. Nelle puntate in programma dal 21 al 25 ottobre 2019, Vittorio Conti e Marta Guarnieri, dopo aver finalmente coronato il loro sogno d'amore, faranno i conti con un nuovo imprevisto. I due novelli sposi si vedranno costretti a rimandare il fatidico viaggio di nozze, a causa di un brutto avvenimento che avverrà nel grande magazzino.

Proprio quando la coppia sarà in procinto di partire, si tratterrà a Milano per aver ricevuto una bruttissima notizia, ovvero che al paradiso c'è stato un furto.

Marta e Vittorio rimandano il loro viaggio di nozze, Agnese affascinata da Armando

Negli episodi che i telespettatori vedranno da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019 sempre a partire dalle ore 15:40, ci saranno delle possibilità di poter rivedere Nicoletta tornare con Riccardo, pur avendo sposato Cesare.

Il fratello di Marta non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi a non avere più al suo fianco la madre della sua bambina. I due genitori si riavvicineranno proprio per il bene della piccola, ma all’insaputa del dottor Diamante. Silvia invece essendo venuta al corrente degli incontri tra la figlia e il giovane rampollo dei Guarnieri ascoltando una loro conversazione telefonica, non la prenderà affatto bene.

Intanto Angela accoglierà a casa suo fratello Marcello, appena uscito dal carcere. Il viaggio di nozze di Marta e Vittorio verrà rovinato a causa di un furto che avrà luogo nel grande magazzino.

Rocco essendo stato aggredito dai criminali, verrà accompagnato da Luciano prima dalla zia Agnese e poi in commissariato per rilasciare la sua testimonianza. I sospetti sul terribile accaduto sembreranno ricadere su Ugo Tagliabue, ma purtroppo non ci saranno le prove per dimostrare la sua colpevolezza.

Riccardo farà una proposta inaspettata al Paradiso, visto che si dirà disposto ad investire i propri capitali. Nonostante ciò il direttore Conti e le veneri si rialzeranno subito. Successivamente Luciano proporrà al suo vecchio amico Armando Ferraris di diventare il capo magazziniere. Quest’ultimo farà subito colpo su Agnese, che rimarrà molto affascinata dall’uomo. Gabriella metterà in mostra sempre di più le sue doti da stilista realizzando degli abiti molto originali. In preda ad uno stato di rabbia, Nicoletta dirà a Riccardo di provare odio per lui.

Silvia mette in guardia Cesare, Riccardo confessa i suoi sentimenti a Nicoletta

Nel contempo Umberto dirà a Marta e Vittorio di voler vendere le sue quote del paradiso, senza sospettare affatto che Riccardo vuole approfittare dell’occasione per riavvicinarsi a Nicoletta. Il giovane Guarnieri infatti farà sapere alla moglie di Cesare di essere entrato in possesso delle quote del magazzino soltanto per stare a stretto contatto con lei.

Ebbene sì, con il suo atteggiamento il fratello di Marta farà capire di voler riconquistare a tutti i costi la figlia di Luciano. Intanto Silvia, dopo aver avuto la conferma che Nicoletta non ha ancora dimenticato Riccardo, troverà una soluzione per farli allontanare. La Cattaneo inviterà Cesare a salvare il suo matrimonio.

Umberto si avvicinerà alla cognata Adelaide, ed entrambi daranno l’impressione di amarsi. Ovviamente la contessa di Sant’Erasmo, da sempre innamorata del cognato, farà dei salti di gioia. Marcello dopo aver perso una grossa somma di denaro ad una partita di carte, metterà piede nel negozio di moda più lussuoso di Milano e rimarrà folgorato dal fascino di Roberta. Il fratello di Barbieri cercherà di fare colpo sulla Pellegrino pur sapendo che è già impegnata con Federico, aiutando Vittorio a cercare il bandito che ha derubato il paradiso. In realtà il Barbieri agirà in tale maniera, dopo aver intuito che la venere sospetta che potrebbe essere coinvolto con la rapina avvenuta al paradiso. Al grande magazzino giungerà il famoso Livio Berruti in occasione di un evento organizzato appositamente per lui, invece Riccardo dichiarerà il suo amore a Nicoletta. Infine il Conti tramite una telefonata apprenderà che la merce rubata è stata ritrovata.