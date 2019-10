Gli spoiler della famosa soap Il Paradiso delle signore riservano diverse sorprese per i telespettatori a casa. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 4 all'8 novembre, Nicoletta sarà ancora presa da Riccardo e non saprà se mettere fine al suo matrimonio con Cesare. Nel frattempo Vittorio annuncerà alle Veneri che saranno le protagoniste del video pubblicitario del Paradiso delle Signore. Le ragazze saranno molto felici per la notizia, poiché potranno fare da testimonial all'attività per cui lavorano.

Riccardo e Nicoletta innamorati

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda dal 4 all'8 novembre, Marta sarà convinta che tra Riccardo e Nicoletta ci sia una relazione, così confesserà al fratello di averlo visto baciare la donna. Nel frattempo Cesare Diamante avrà dei forti dubbi su Nicoletta, così si procurerà delle prove che confermeranno le sue paure e scoprirà che sua moglie ha incontrato spesso Riccardo Guarnieri. Successivamente Riccardo vorrà annullare il matrimonio di Nicoletta e si metterà in contatto con il vescovo.

Angela collabora con Adelaide

Umberto Guarnieri e Adelaide metteranno in atto un progetto per cercare d'impadronirsi del patrimonio dei Brancia. Frattanto Angela avrà alcune difficoltà economiche così, per poter pagare l'affitto, accetterà di collaborare con Adelaide nel piano contro il contabile dei Brancia. Più tardi Riccardo elaborerà un contratto in esclusiva con Cosimo, poi Luciano e Vittorio scopriranno della vicenda e saranno notevolmente delusi dal comportamento dell'uomo. Nel contempo Marcello affronterà il ladro che ha derubato sua sorella Angela, ma qualcosa non andrà per il verso giusto e l'uomo rimarrà ferito.

Gabriella e Cosimo in sintonia

Gabriella e Cosimo saranno sempre più in sintonia e verranno notati da Agnese, la quale controllerà incessantemente Gabriella, poiché è la fidanzata di suo figlio Salvatore. Intanto Nicoletta sarà sempre più confusa, visto che è molto innamorata di Riccardo, ma allo stesso tempo si sentirà assai in colpa per suo marito Cesare. Così la donna andrà a confidarsi con l'amica Roberta.

Frattanto, Cesare escogiterà un piano per cercare di separare sua moglie da Riccardo e chiederà il trasferimento da Milano. Successivamente Diamante rivelerà a sua moglie Nicoletta che presto dovranno trasferirsi, la donna non prenderà molto bene la notizia e sarà alquanto turbata. Successivamente Umberto continuerà ad agire contro i Brancia, mentre Nicoletta informerà Riccardo che dovrà lasciare Milano.

Luciano e Silvia riveleranno alla donna di essere a conoscenza dei suoi incontri clandestini con Guarnieri.