Gli spoiler della nota soap opera Il Paradiso delle signore riguardano sorprendenti novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, Riccardo sarà sempre più vicino a Nicoletta e Margherita, ma Cesare sarà all'oscuro di tutto. Intanto Silvia sorprenderà Roberta al telefono con Riccardo e non riuscirà ad essere d'accordo con l'atteggiamento ambiguo di sua figlia nei riguardi di Cesare.

Nel frattempo Angela ospiterà Marcello appena uscito di prigione, poi Roberta scoprirà che l'uomo è suo fratello. Successivamente al Paradiso delle signore avverrà un furto e Rocco verrà aggredito. Quest'ultimo poi verrà accompagnato da Luciano, prima da Agnese e poi dai Carabinieri per poter deporre. I primi sospetti cadranno sul capo magazziniere Ugo Tagliabue. Frattanto i progetti per il viaggio di nozze di Marta e Vittorio saranno rovinati.

Agnese affascinata da Armando

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dal 21 al 25 ottobre, Riccardo - il fratello di Marta - deciderà di dare una mano al Paradiso per mezzo dei suoi capitali privati. Frattanto le Veneri e Vittorio si dimostreranno decisamente abili nel condurre l'emergenza dei furti. Più tardi Luciano incontrerà Armando un suo vecchio amico, quest'ultimo sarà notato da Agnese che rimarrà notevolmente affascinata dall'uomo. In seguito il nuovo arrivato legherà parecchio con Rocco, mentre con Agnese avrà alcuni problemi.

Nicoletta divisa tra Riccardo e Cesare

Umberto rivelerà a Vittorio e Marta di voler cedere le sue quote del Paradiso, non sapendo che Riccardo vorrà approfittarne. Nel frattempo Nicoletta sarà sempre più confusa e non saprà chi scegliere tra Riccardo e Cesare. Più tardi Riccardo acquisterà le quote del Paradiso e confesserà a Nicoletta di aver agito in quel modo soltanto per starle vicino. Poi Silvia sarà ormai certa che sua figlia pensi ancora a Riccardo Guarnieri, pertanto darà alcuni consigli a Cesare per poter salvare il suo matrimonio.

In seguito Marcello inizierà a frequentare un brutto giro di persone e perderà una grossa somma di denaro a poker, nel corso della partita a carte il ragazzo incontrerà improvvisamente una persona che gli darà un regalo da consegnare ad Angela. Frattanto Roberta troverà in casa di Angela dei guanti che sono scomparsi proprio durante la rapina avvenuta al Paradiso, per tale ragione inizierà a sospettare che Marcello sia coinvolto nel furto.

Più tardi il ragazzo farà di tutto per dimostrare la sua innocenza a Roberta e aiuterà Vittorio a trovare il vero responsabile. Infine, al Paradiso arriverà Livio Berruti per partecipare all'evento organizzato per lui, il quale avrà un enorme successo.