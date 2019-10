Nei prossimi appuntamenti con la soap opera Il Paradiso delle signore tornata sul piccolo schermo con nuove storie, non mancheranno di certo colpi di scena. Gli spoiler dell’episodio in programmazione su Rai Uno il 29 ottobre 2019, annunciano che Nicoletta Cattaneo continuerà ad avere occhi soltanto per Riccardo Guarnieri. Anche se la sorella di Federico verrà scombussolata dall’arrivo inaspettato della suocera a Milano, avrà numerosi incontri clandestini con il padre di sua figlia. La madre di Margherita si allontanerà sempre di più dal marito Cesare Diamante, seguendo il suo cuore.

La situazione si complicherà ulteriormente per il genero di Silvia e Luciano, poiché Nicoletta e il fratello di Marta si avvicineranno.

Nicoletta e Riccardo si vedono di nascosto, Gabriella nel panico

Nella dodicesima puntata che verrà trasmessa su Rai Uno martedì 29 ottobre 2019, Vittorio dopo aver ritrovato la merce sottratta penserà alla nuova linea di abbigliamento. Nonostante a Milano arriverà sua suocera, la madre della piccola Margherita metterà di nuovo in discussione la sua vita matrimoniale.

Nicoletta e Riccardo per l’ennesima volta si rivedranno di nascosto. La giovane Cattaneo farà una passeggiata mattutina con il suo ex fidanzato, con la scusa di dover far prendere aria buona alla figlia ad inizio giornata. Nel contempo Agnese si rifiuterà di aiutare Gabriella, facendola entrare nel panico totale con la convinzione che la giovane abbia sostituito suo figlio con un altro uomo. In particolare la signora Amato avrebbe dovuto dare una mano alla Rossi, per realizzare una nuova collezione con il marchio del grande magazzino.

Il ritorno di Ludovica, i genitori di Margherita vicini

Armando non appena si accorgerà che Gabriella è rimasta delusa dal gesto della sua futura suocera Agnese, la rassicurerà facendole delle confidenze sul suo passato con l’intento di incoraggiarla a non arrendersi. Ovviamente la celebre stilista del paradiso market oltre ad essere supportata dalle veneri, avrà al suo fianco il fidanzato Salvatore.

In realtà la signora Amato farà bene a dubitare, dato che la Rossi continuerà ad essere corteggiata da Cosimo. A seguito del grave lutto del padre, rimetterà piede nel capoluogo lombardo una donna che nella scorsa stagione aveva tentato di ostacolare la storia d’amore tra Riccardo e Nicoletta. Si tratta di Ludovica, che sarà in compagnia della madre Flavia. Il Guarnieri e la contessa Adelaide coglieranno subito l’occasione al volo, quando apprenderanno del ritorno delle Brancia di Montalto.

In particolare Umberto e la Sant’Erasmo vorranno entrare in possesso del patrimonio delle due ricche ereditiere per risollevare le sorti della banca Guarnieri. Infine Riccardo e Nicoletta si avvicineranno.