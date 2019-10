La serie televisiva Il Paradiso delle signore tornata ad appassionare i suoi seguaci con delle importanti novità, sta portando a casa degli ascolti abbastanza soddisfacenti. Dagli spoiler dell’episodio che andrà in onda il 1° novembre 2019, si evince che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) faranno una scoperta sulla loro famiglia che non sarà per niente piacevole.

In particolare i neo sposi apprenderanno che Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) non è rispettosa nei confronti del marito Cesare Diamante, dopo averla colta in flagrante. La madre della piccola Margherita pur essendosi sentita più volte in colpa, continuerà ad avere altri incontri clandestini con il suo ex fidanzato Riccardo (Enrico Oetiker) che non ha mai spesso di amare.

Vittorio vuole promuovere il paradiso, Gabriella perde un oggetto importante

Nella quindicesima puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Rai venerdì 1° novembre 2019 a partire dalle ore 15:40, Vittorio a seguito della presentazione dei nuovi capi a marchio paradiso prodotti da Gabriella e Agnese, si farà venire un’idea brillante.

Il dottor Conti vorrà fare realizzare un filmato promozionale del grande magazzino per far conoscere la nuova collezione al pubblico, ma preferirà non chiedere alla moglie Marta di occuparsi della gestione della regia. Con il suo gesto il genero di Umberto farà capire di non voler sovraccaricare ulteriormente la sua amata, che per il bene dell’azienda ha già rinunciato a partire per il loro viaggio di nozze.

Nel contempo Gabriella sarà disperata per essersi accorta di aver perso un oggetto a lei molto caro: per fortuna a sostenere la stilista ci penserà il fidanzato Salvatore.

Armando e Agnese si confidano, Riccardo e Nicoletta colti in flagrante

Successivamente le veneri del paradiso market decideranno di andare al cinema, compresa Nicoletta. Quest’ultima proprio quando sarà sul punto di trascorrere una serata con le sue colleghe di lavoro, dovrà rinunciare a causa del suo ex fidanzato.

In particolare Riccardo farà il possibile per passare altro tempo in compagnia della madre di sua figlia, dandole un nuovo appuntamento. Intanto Armando e Agnese mentre rimarranno da soli al magazzino, parleranno dei ricordi dolorosi della guerra: la conversazione tra il capo magazziniere e la signora Amato diventerà intima. Nel corso della sera Marta e Vittorio faranno una scoperta inaspettata riguardante Riccardo e Nicoletta.

In poche parole, i novelli sposi dopo aver sorpreso il giovane Guarnieri e la moglie di Cesare in atteggiamenti complici, non faranno fatica a capire che c’è stato un ritorno di fiamma tra i due.