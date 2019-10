Finalmente oggi, lunedì 14 ottobre 2019, su Rai Uno riaprirà i battenti l’amata soap opera Il Paradiso delle signore, ambientata negli anni Cinquanta. E’ già possibile sapere in anteprima cosa succederà nel corso della seconda puntata in programma martedì 15 ottobre. Dagli spoiler si evince che, oltre all’arrivo di Rocco Amato, farà il suo ingresso anche Angela Barbieri (Alessia Debandi), una ragazza umile e semplice dal passato tormentato.

La new entry metterà piede nella città lombarda dopo aver vissuto in un piccolo paese della Pianura Padana. L’obiettivo principale della giovane sarà quello di trovarsi un lavoro e riuscirà a farsi assumere al circolo, ma soprattutto custodirà un grande e misterioso segreto pur non essendone consapevole.

Arriva Rocco, primo imprevisto per Vittorio e la Guarnieri

La nuova stagione della serie televisiva che ruota attorno alle vicende dei dipendenti di un lussuoso negozio, si preannuncia veramente intrigante.

Le anticipazioni del secondo appuntamento che i telespettatori potranno vedere il 15 ottobre 2019 svelano che Agnese farà un sospiro di sollievo dopo essere stata in ansia. La signora Amato accoglierà nella sua famiglia il nipote siciliano Rocco. Il giovane, pur essendo appena arrivato, si farà assumere come magazziniere al paradiso Market. Il cugino di Tina, Salvatore e Antonio farà i conti con il primo imprevisto poiché il suo capo, Ugo Tagliabue, non lo tratterà per niente bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre il pubblico farà anche la conoscenza di Armando che sarà ad un livello superiore - capo magazziniere - rispetto al parente di Agnese. Nel frattempo inizieranno ad esserci i primi problemi durante i preparativi delle tanto attese nozze tra Vittorio e Marta. Nello specifico la giovane Guarnieri non riuscirà ad indossare l’abito del suo matrimonio realizzato appositamente da Gabriella a Parigi.

Gabriella deve modificare l’abito di Marta, Angela ha un segreto

Il vestito, dopo essere arrivato a destinazione, non convincerà Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo riuscirà a convincere la nipote a scegliere un capo appartenete alla linea Galeotti per il giorno più importante della sua vita. Anche il dottor Conti esprimerà il suo parere ordinando alla stilista Rossi di fare qualche modifica all’abito appena acquistato dalla sua promessa sposa.

Ovviamente la fidanzata di Salvatore sarà molto lieta di esercitare il suo talento per un’occasione così speciale. Intanto nelle trame approderà una new entry chiamata Angela Barbieri, una ragazza dal passato tormentato che sarà la nuova cameriera del circolo. Quest’ultima dopo essere fuggita dal suo piccolo paese d’origine vorrà migliorare la sua vita proprio a Milano. La giovane, dopo aver fatto una buona impressione ad Adelaide e Riccardo, farà subito amicizia con le sue colleghe di lavoro.

In particolare Roberta e Gabriella proporranno alla nuova venere di trasferirsi da loro. Per finire Angela, senza rendersene conto, nasconderà un segreto oscuro.