Le vicende della nuova stagione della fiction Il Paradiso delle signore prodotta da Aurora TV, sono già riuscite a mantenere vivo l’interesse del pubblico. Nel corso del quinto appuntamento in programma il 18 ottobre 2019, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Raulesco) coroneranno finalmente il loro sogno d’amore. Gli spoiler rivelano che il direttore del grande magazzino stupirà la sua dolce metà organizzando il grande giorno in gran segreto, visto che la diretta interessata scoprirà tutto quando giungerà all’altare.

La clamorosa sorpresa sarà il fatto che i due storici protagonisti pronunceranno il fatidico “Sì lo voglio” in una piccola e intima chiesa di un castello situato su una collina.

Vittorio e Marta si sposano in una piccola cappella, la delusione dei Guarnieri

Negli episodi già andati in onda della Serie TV ritornata a grande richiesta del pubblico che ne ha impedito la chiusura, i due protagonisti Vittorio e Marta sono stati indaffarati con i preparativi del loro matrimonio, pur essendo stati aiutati dalla contessa di Sant’Erasmo.

Inoltre nella famiglia Guarnieri ci sono stati i primi conflitti tra Umberto e Riccardo. Nella quinta puntata che verrà trasmessa il fine settimana, cioè venerdì 18 ottobre 2019, arriverà il fatidico giorno, ovvero l’evento più atteso dell’anno da coloro che vogliono bene al Conti e alla Guarnieri. La cerimonia nuziale riserverà tante sorprese, a partire dalla celebrazione che avverrà in una piccola cappella di un castello arroccato su una collina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inizialmente i familiari della sposa soprattutto la contessa Adelaide, rimarranno delusi dalla scelta di Vittorio, ma dopo pochi minuti si lasceranno coinvolgere dalla meravigliosa atmosfera.

Nicoletta preoccupata per la figlia, Angela ha un appuntamento segreto

I festeggiamenti saranno una novità per tutti i presenti, compresa la novella sposa. Nel bel mezzo del ricevimento nuziale che avrà luogo al circolo, Cosimo approfitterà dell’occasione per invitare la stilista Gabriella a ballare, non appena si accorgerà di una distrazione di Salvatore.

Quest’ultimo quando vedrà la sua fidanzata divertirsi con un altro uomo non riuscirà a contenere la sua gelosia. Intanto Nicoletta metterà al corrente Angela della sua preoccupazione tramite una chiamata telefonica. Quest’ultima apprenderà che la Cattaneo è agitata tantissimo per il malessere della figlia Margherita. Riccardo dopo aver ricevuto la bruttissima notizia, si recherà subito dalla sua ex fidanzata per starle vicino in questo momento difficile.

Nel contempo le veneri si scateneranno ballando tutte insieme il twist al matrimonio di Vittorio e Marta: invece la giovane Barbieri avrà un appuntamento con un uomo misterioso.