Il Paradiso delle Signore ha finalmente riaperto i battenti con l'attesissima quarta stagione. Gli spoiler della terza e quarta puntata di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, rivelano che Umberto Guarnieri tornerà a Milano dopo aver passato qualche mese in Svizzera, mentre Rocco Amato rovinerà l'abito di Marta prima delle sue nozze con Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore, puntata 16 ottobre: il ritorno di Umberto

Continua il successo delle vicende che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano degli Anni 50-60.

Le anticipazioni della terza puntata di mercoledì 16 ottobre dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che Cesare non potrà essere presente alle nozze di Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) per i suoi impegni di lavoro. Per questo motivo Nicoletta declinerà l'invito, in quanto ha paura di trovarsi di fronte Riccardo, il padre della sua figlioletta. Umberto, invece, deciderà di tornare in Italia dopo un certo periodo trascorso in Svizzera.

Il Guarnieri, infatti, vorrà presenziare alle nozze della figlia.

Ma ecco che Adelaide capirà che il cognato ha dei problemi di natura economica. Il capofamiglia, infatti, chiederà un prestito al figlio, che verrà prontamente rifiutato. Marta (Gloria Radulescu), nel frattempo, noterà che i tavoli organizzati per il banchetto nuziale hanno cambiato disposizione. Inoltre, Gabriella Rossi rischierà di essere investita da Cosimo davanti al grande magazzino. Infine, per concludere la giornata Luciano e Silvia si recheranno al cinema a vedere un film.

Puntata 17 ottobre: Rocco rovina l'abito da sposa di Marta

Nel corso della quarta puntata di giovedì 17 ottobre, vedremo che ci saranno altri problemi per l'abito da sposa di Marta. Rocco, il nipote di Agnese, giunto nel frattempo dalla Sicilia a Milano lo farà cadere a terra. Allo stesso tempo Gabriella riceverà un mazzo di fiori da un ammiratore segreto. Un gesto che desterà i sospetti di Agnese, la mamma del fidanzato della stilista.

Proprio quest'ultima metterà le mani sull'abito danneggiato della Guarnieri. Nicoletta, invece, confesserà al consorte di essersi incontrata con l'ex fidanzato solo per restituirgli il regalo che aveva acquistato per Margherita.

A Villa Guarnieri, ci sarà una riunione di famiglia, dove i protagonisti dovevano essere il Conti e la fidanzata. Peccato che tutta l'attenzione sarà catturata da una lite che scoppierà tra Umberto (Roberto Farnesi) e Riccardo. Per questo motivo Vittorio temerà che questi ultimi possono rovinare il giorno più bello di Marta.

I due giovani avranno il loro lieto fine? In attesa di saperlo, si ricorda che gli appuntamenti persi sono visibili in streaming su Rai Play.