Prosegue l'appuntamento pomeridiano con la longeva e fortunata soap opera 'Il Paradiso delle Signore', trasmessa su Rai 1 alle 15:45 circa. Gli Spoiler delle nuove puntate, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019, ci raccontano che Cesare Diamante scoprirà l'aspra verità riguardante la relazione segreta tra la coniuge ed il bel Guarnieri. Inoltre, la giovane Angela Barbieri sarà vittima di una spiacevole situazione: la fanciulla verrà aggredita e rapinata.

Cesare Diamante scopre la verità

Nel dettaglio, quindi, le anticipazioni della fiction italiana sulla moda, svelano che il medico inizierà ad avere molti sospetti riguardanti la moglie Nicoletta ed inizierà ad indagare, al fine di scoprire la verità su quello che sta nascondendo la neo-mamma.

Inoltre, vedremo che Cesare riuscirà ad ottenere le prove del tradimento della Cattaneo e si mostrerà estremamente deluso e triste.

Infatti, la sua reazione sarà drastica: egli confesserà alla moglie che ha intenzione di trasferirsi nella capitale pugliese assieme a tutta la famiglia, poiché ha ricevuto un’importante offerta di lavoro a Bari. Tale notizia lascerà Nicoletta esterrefatta, tanto che non riuscirà a prendere sonno durante la notte a causa dei troppi pensieri.

Il giorno seguente, la ragazza ne parlerà con l'amato Riccardo e gli comunicherà la novità.

Il Guarnieri non sarà contento del fatto, poiché egli non accetterà mai il fatto che l'amore della sua vita parta per seguire un uomo che non ama. A tal punto, la donzella sarà costretta a prendere una decisione fatale e delicata per il suo futuro.

Nel frattempo, Gabriella e Cosimo saranno sempre più affiatati e tutto ciò scatenerà ansie e preoccupazioni nella mamma di Salvatore, la quale inizierà ad indagare sui reali sentimenti della designer.

La Barbieri viene maltrattata

Gli Spoiler dei prossimi episodi della quarta edizione de 'Il Paradiso delle Signore', ci svelano che ci saranno molteplici novità e colpi di scena. Infatti, la bella Angela vivrà attimi di paura e si troverà in grandi difficoltà anche sul piano economico. Essa non saprà come pagare l'affitto, quindi Marcello chiederà aiuto a Roberta per risolvere il problema e far sì che la sorellina ritrovi la serenità.

Però, lei deciderà di contribuire al losco piano di Umberto e Adelaide.

Improvvisamente, la cameriera del Circolo verrà aggredita e rapinata da un ladro che avrebbe fatto un prestito a Marcello. Successivamente, Angela si mostrerà molto scossa e scioccata per quello che le è successo e avrà un'accesa discussione con il fratello ritenendolo il primo responsabile dell'accaduto. Infine, il ragazzo deciderà di scontrarsi con il malvivente che ha infastidito la sorella.

La lite sarà a dir poco violenta, tanto che Marcello ne rimarrà ferito.