La serie televisiva di successo Il Paradiso delle signore ritornata sulla rete ammiraglia Rai con la sua seconda stagione daily, sta già ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. I telespettatori hanno avuto modo di rivedere gli storici protagonisti che sono stati riconfermati. Le trame dei prossimi appuntamenti sono a dir poco sorprendenti, in quanto annunciano il clamoroso ritorno di due amati personaggi.

Si tratta di Clelia Calligaris e di Federico Cattaneo, che si riaffacceranno nelle vicende con ritardo. Mentre dell’ex rivale di Silvia Cattaneo è possibile sapere con certezza che non sarà più la capocommessa del grande magazzino, il fratello di Nicoletta potrebbe rischiare di perdere la sua storica fidanzata. Roberta Pellegrino se in un primo momento resisterà alle avance di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), presto si renderà conto di essere attratta dal ribelle ragazzo.

Tutte le novità della nuova stagione

La soap opera prodotta da Aurora Tv in collaborazione con Rai Fiction ha riaperto i battenti dal 14 ottobre 2019. La nuova stagione è ambientata ad inizio ottobre del 1960, e in meno di una settimana è stata caratterizzata da tanti colpi di scena. Negli episodi già andati in onda Vittorio Conti e Marta Guarnieri dopo essere stati impegnati con i preparativi delle loro nozze, finalmente si sono sposati.

Nicoletta non è ancora riuscita a trovare un equilibrio sentimentale, poiché pur essendo diventata la moglie di Cesare Diamante ha fatto fatica a nascondere che il suo cuore continua a battere per Riccardo. Gabriella Rossi dopo aver trascorso un lungo periodo a Parigi in un famoso atelier, è tornata a lavorare nel lussuoso magazzino ma questa volta con il ruolo di stilista. Agnese e Salvatore Amato hanno accolto il parente siciliano Rocco, che sin da subito ha dimostrato di non essere abituato a vivere in una grande città.

Gli spoiler rivelano che Roberta mentre continuerà ad attendere il ritorno del fidanzato Federico farà una conoscenza che la destabilizzerà. Tra le tante novità, Umberto e Adelaide sembreranno andare d’accordo. Il rapporto tra Luciano e la moglie Silvia invece entrerà nuovamente in crisi. Infine Angela e il fratello Marcello giunti a Milano alla ricerca di fortuna, faranno il possibile per non far venire alla luce i loro oscuri segreti.

Clelia e Federico ritornano, Roberta ricambia l’interesse di Marcello

Per due storici personaggi le porte del paradiso sono ancora aperte. Si tratta di Clelia Calligaris (Enrica Pintore) che al momento non ha interagito nello sceneggiato per il fatto di essere tornata sul set più tardi rispetto agli altri colleghi. La momentanea assenza dell’ex capocommessa del grande magazzino sta consentendo a Luciano Cattaneo di occuparsi della sua famiglia come non aveva mai fatto.

Il ritorno dell’ex moglie di Oscar quindi potrebbe portare nuovamente scompiglio nella famiglia di Nicoletta. Per quanto riguarda Federico Cattaneo (Alessandro Fella), che nello scorso ciclo intraprese la carriera militare, rimetterà piede nel capoluogo lombardo nelle puntate in programmazione a novembre 2019. Dalle anticipazioni si evince che il nuovo arrivato Marcello Barbieri, oltre ad essere coinvolto in un brutto giro, punterà gli occhi su una delle veneri del paradiso già impegnata. Il fratello di Angela proverà una forte attrazione fisica proprio per Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) pur essendo completamente diversa da lui. La storica commessa del paradiso market nonostante continuerà ad amare il suo fidanzato, e sarà impegnata con lo studio e il lavoro, inizierà a ricambiare l’interesse sentimentale del suo spasimante.