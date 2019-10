Finalmente l’attesa è finita, a partire dalla prossima settimana ritornerà sulla rete ammiraglia Rai la seconda stagione daily della soap opera Il Paradiso delle signore. Dagli spoiler si evince che mentre saranno celebrate le tanto attese nozze di Vittorio Conti e Marta Guarnieri, ci sarà un imprevisto spiacevole. Nicoletta Cattaneo riceverà una notizia che la turberà molto. La moglie di Cesare apprenderà che sua figlia Margherita non si sente bene.

Riccardo Guarnieri, pur avendo rinunciato a stare al fianco della sorella di Federico, correrà subito da lei quando verrà a sapere che lo stato di salute della loro bambina non è per niente buono.

Arrivano Rocco e Angela, il rifiuto di Cesare e della moglie

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019 a partire dalle ore 15:40, dicono che nel primo mattino di fronte al grande magazzino milanese si fermerà un taxi.

Al Paradiso market farà il suo ingresso Gabriella, la venere che nelle puntate della scorsa stagione era in procinto di partire per la Francia. Dopo aver terminato gli studi, la Rossi sarà ormai una famosa stilista. La giovane fanciulla ovviamente verrà accolta nel migliore dei modi da Vittorio, dal ragioniere Cattaneo e dalle sue colleghe. Si sentirà subito la mancanza di Tina e Clelia Galligaris, che verranno sostituite dalla giovane venere Marina Fiore, e dalla nuova capocommessa Francesca Molinari.

Dopo aver messo piede nel negozio più lussuoso del capoluogo lombardo, Gabriella si recherà in caffetteria e riabbraccerà il fidanzato Salvatore e Agnese. Quest’ultima oltre ad essere molto preoccupata poiché sua figlia Tina sarà lontana da lei, precisamente a Londra, attenderà con ansia l’arrivo del nipote Rocco Amato dalla Sicilia. Intanto. Adelaide si occuperà dei preparativi dell’imminente matrimonio tra la nipote Marta e Vittorio.

Nicoletta invece sarà ormai sposata con il dottore Cesare Diamante, visto che i telespettatori non avranno modo di vedere il lieto evento. Di ritorno dal viaggio di nozze, la neo sposa verrà a conoscenza che Riccardo si è recato da sua madre Silvia con un regalo per la loro bambina, e deciderà di restituirglielo.

Tuttavia, a Milano approderà il siciliano Rocco, che verrà assunto al paradiso con il ruolo di magazziniere.

Sin da subito il parente degli Amato non avrà un buon rapporto con il suo capo Ugo Tagliabue. Gabriella, invece, avrà realizzato l’abito da sposa per Marta, ma la contessa Adelaide non appena si accorgerà che quello che è arrivato è sbagliato, convincerà la nipote a sceglierne uno della linea Galeotti. Vittorio non sarà d’accordo con la cognata di Umberto, infatti inviterà Gabriella a modificare il vestito della sua promessa sposa.

Successivamente arriverà dalla Pianura Padana una giovane ragazza chiamata Angela Barbieri, alla ricerca di un lavoro al circolo. La new entry sembrerà avere tutte le carte in tavola per essere assunta al paradiso, poiché susciterà la curiosità di Adelaide e di Riccardo. Inoltre, Angela entrerà subito in confidenza con Gabriella e Roberta. Nel contempo Cesare e Nicoletta non prenderanno parte alla cerimonia nuziale di Vittorio e Marta.

La piccola Margherita sta male, Riccardo si precipita da Nicoletta

Il dottore avrà degli impegni di lavoro, mentre la madre di Margherita rifiuterà l’invito per non incontrare Riccardo. Umberto ritornerà dalla Svizzera in cui ha vissuto per mesi, per non mancare al matrimonio della figlia. Nonostante si respirerà aria felice nella sua famiglia, la contessa di Sant'Erasmo sospetterà che ci sia qualche problema. In particolare, Adelaide intuirà che suo cognato si trova in una situazione complicata, mentre Marta in un secondo momento scoprirà che la disposizione dei tavoli nel banchetto nuziale è stata cambiata senza il suo consenso. Cosimo per fortuna non investirà Gabriella dopo essere passato con la sua auto davanti al grande magazzino. Rocco per errore farà cadere il vestito da sposa di Marta che era poggiato su un manichino a casa degli Amato.

Gabriella mentre si troverà nel suo atelier riceverà dei fiori da uno spasimante dall'identità sconosciuta: questo gesto romantico farà sospettare Agnese, che si troverà in compagnia della stilista per aiutarla a sistemare l’abito rovinato da suo nipote. Nicoletta dirà al marito di aver rivisto Riccardo per ridargli il regalo che ha comprato per sua figlia. Nel bel mezzo di una riunione a villa Guarnieri, l’attenzione invece di essere rivolta ai futuri sposi, si concentrerà su altro. Umberto e Riccardo entreranno in conflitto. A questo punto Vittorio avrà il timore che suo cognato e suo suocero potrebbero rovinare il giorno più bello della sua vita. Finalmente il Conti e Marta pronunceranno il fatidico “Sì lo voglio”. Durante i festeggiamenti Cosimo farà un ballo con Gabriella, approfittando del fatto che Salvatore si sia allontanato per bere. Quest’ultimo non riuscirà a controllare la sua gelosia quando vedrà la sua amata tra le braccia di un altro uomo. Angela risponderà al telefono al posto di Nicoletta, e apprenderà che la piccola Margherita sta male: Riccardo quando riceverà la brutta notizia, si precipiterà subito dalla giovane Cattaneo, con l’obiettivo di prendersi cura del frutto del loro amore. Per finire le veneri si divertiranno ballando il twist, invece Angela avrà un appuntamento misterioso.