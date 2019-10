Le anticipazioni de Il Segreto dei giorni 17 e 18 ottobre riportano importanti colpi di scena. La soap opera di Aurora Guerra andrà in onda su Canale 5, sia giovedì che venerdì, alle ore 16:10. Antolina sarà smascherata dallo stesso Juanote, suo amante. L'uomo snocciolerà tutti i dettagli riguardanti la vera gravidanza della Ramos. In questo modo, finalmente, Marcela, Matias, Isaac e Elsa apprenderanno tutte le malignità commesse dall'ex ancella. Intanto Severo consegnerà qualcosa di molto importante a Prudencio e, quando donna Francisca lo verrà a sapere, subito avanzerà delle richieste.

Anticipazioni Il Segreto, trame venerdì 17 e sabato 18 ottobre

Francisca si recherà da Prudencio per la questione riguardante Severo. Quest'ultimo, difatti, tempo fa si era rivolto al giovane Ortega per ottenere un aiuto economico. Per tale ragione il latifondista aveva consegnato a Prudencio i suoi atti di proprietà come forma di garanzia. Venuta a conoscenza di questa cosa, la Montenegro cercherà di mettere mano su tale documentazione, in quanto desiderosa di prendere possesso delle tenute del Santacruz.

Isaac, Elsa e i coniugi Castaneda si ritroveranno faccia a faccia con l'amante di Antolina. Juanote sbugiarderà quest'ultima rivelando ai presenti tutti gli imbrogli attuati dalla perfida donna. Nonostante ciò, l'ex ancella continuerà a negare tutto. Come tutti i fan della soap opera iberica ben sapranno, la Ramos portava in grembo il bambino di un altro uomo, ma aveva mentito per spingere Isaac a sposarla.

Presto, però, arriverà la resa dei conti.

Con Gracia e la piccola Belen a Puente Viejo, nonna Dolores vivrà attimi di profonda gioia perché sarà molto contenta di avere tra le sue braccia l'amata nipotina. Invece, Hipolito si ritroverà a risolvere una certa questione di emergenza che lo manderà nel panico assoluto.

Il Segreto spoiler: Adela diffidente nei confronti di Francisca

Maria Castaneda, dopo aver notato i vari comportamenti della sua madrina Francisca, sarà completamente convinta che sia cambiata in meglio.

Parlando con la maestra Adela, le dirà dell'azione compiuta dalla matrona nei suoi confronti. Infatti, la Montenegro non solo ha messo in fuga i rivoltanti, ma ha anche fatto cadere la denuncia a carico della moglie di Carmelo. Ciononostante, Adela non si mostrerà del tutto convinta in quanto sarà ancora diffidente.

Lola apprenderà che al suo matrimonio ci saranno pochissimi invitati. Prudencio inizierà a sentir puzza di bruciato e sospetterà che la ragazza nasconda qualcosa.

Riuscirà il fratello di Saul a scoprire il segreto di Lola?