Promettono suspense le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 21 al 27 ottobre. Interventi inaspettati, minacce di morte, ritorni clamorosi, queste saranno alcune delle caratteristiche che contraddistingueranno le trame dell'amata soap opera in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Se ne vedranno delle belle con Prudencio in pericolo di vita a causa di una minaccia di morte mossa da un certo Pablo.

Quest'ultimo si scoprirà essere un usuraio. Donna Francisca farà un intervento che risulterà sgradito, mentre alla Casona farà ritorno Fernando Mesia. Il figlio di Olmo si presenterà al cospetto di Maria con una misteriosa persona.

Anticipazioni Il Segreto, Fernando Mesia torna a Puente Viejo in dolce compagnia

Durante la prossima settimana ne Il Segreto si assisterà al sorprendente ritorno a Puente Viejo di Fernando.

Quest'ultimo sarà accompagnato da una bella donna chiamata Maria Elena. A quanto pare, durante la sua assenza, il Mesia ha conosciuto un'altra e se ne è innamorato. Francisca non si mostrerà convinta di questa relazione poiché continuerà a credere che Fernando abbia ben altre intenzioni. Anche Maria resterà sorpresa nel conoscere la nuova arrivata.

Nonostante ciò, la Montenegro si ritroverà a dover fare i conti con una vicenda inaspettata che la riguarderà personalmente.

Nel dettaglio, la matrona prenderà parte ad un'associazione femminile e riscuoterà ampi consensi. L'intervento di Francisca risulterà sgradito solamente agli occhi di Adela e Irene le quali saranno in apprensione per i problemi tra i rispettivi mariti. Infatti, da un po' di tempo Severo e Carmelo appaiono molto distanti tra loro. Che l'amicizia sia terminata?

Spoiler 21-27 ottobre: Elsa maltrattata, Prudencio messo alle strette

Elsa sarà rinchiusa in carcere per colpa della malefica Antolina, la quale la denuncerà per adulterio.

L'episodio, però, finirà per mettere a rischio al vita della Laguna la quale sarà presa di mira da una detenuta. Nonostante ciò, Elsa non riferirà a nessuno quello che sta attraversando dietro le sbarre. Consuelo percepirà che qualcosa non sta andando bene. Matias e Isaac riusciranno ad ingaggiare un avvocato ma le speranze di salvare la Laguna si ridurranno al lumicino. Infatti, l'avvocato non offrirà molte speranze per la scarcerazione.

Prudencio Ortega, frattanto, si ritroverà ad affrontare una brutta situazione. Il terrificante usuraio Pablo Armero minaccerà il suo rivale di morte poiché infastidito dal comportamento del fratello di Saul. Quest'ultimo, infatti, ha intrapreso l'attività di strozzino ma decidendo di muoversi diversamente rispetto ai suoi 'colleghi'. Proprio questa faccenda catturerà l'attenzione del pericoloso Armero il quale lo metterà alle strette.