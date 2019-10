Le anticipazioni de Il Segreto del weekend del 26 e 27 ottobre promettono molti colpi di scena. Sospetti, accuse pesanti e improbabili tentativi di seduzione, sono queste alcune delle caratteriste che contraddistingueranno le prossime puntate. Ne vedremo delle belle con Severo che avrà una lite accesa con donna Francisca la quale sarà reputata la principale responsabile della rovina del latifondista. Infine, Antolina commetterà un'altra delle sue cercando di riavvicinarsi al marito.

Anticipazioni Il Segreto, trame sabato 26 e domenica 27 ottobre

Antolina, dopo aver denunciato Elsa alle autorità per adulterio, tenterà di sedurre e riconquistare Isaac. Riuscirà il suo piano ad andare a buon fine? Intanto, Severo punterà il dito contro donna Francisca e la riterrà la principale responsabile della sua rovina. Il latifondista si deciderà a regolare i conti e così si recherà alla casona dove avrà un confronto con la Montenegro.

Il marito di Irene accuserà la Montenegro di aver causato volontariamente il crollo del prezzo del riso. La situazione sarà estremamente tesa e solo grazie all'intervento tempestivo di Mauricio e Carmelo, si eviteranno incresciose complicazioni.

Le signore della ridente cittadina di Puente Viejo saranno estremamente in fermento per l'arrivo della femminista Araceli Povedano. Quest'ultima terrà una riunione riservata solamente alle donne del paese e con le sue parole riuscirà ad affascinare sia Adela che Irene.

La riunione, però, sarà condita anche da alcune proteste iniziali.

Dolores porterà Gracia e Hipolito all'esasperazione in quanto accusata di voler interferire nell'educazione della piccola Belen. I genitori di quest'ultima cercheranno di capire come cavarsi fuori da questa complessa situazione.

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Elsa apprenderà una brutta notizia sul suo stato di salute

Nelle prossime puntate de Il Segreto, la situazione per la povera Elsa peggioreranno. In carcere, la Laguna si ritroverà a fare i conti con la furia di una sua compagna di cella, Rufina.

Quest'ultima, dietro lauto compenso della perfida Ramos, maltratterà pesantemente Elsa la quale sarà ridotta in pessime condizioni e sarà portata in infermeria. Sarà proprio in questo reparto che apprenderà una brutta notizia sul suo conto. Nel dettaglio, la donna apprenderà di avere una malattia cardiaca che potrebbe costarle la vita.

Per quanto riguarda Isaac, a quanto pare il tentativo di Antolina non andrà a buon fine poiché le anticipazioni della prossima settimana rivelano che i due coniugi si scontreranno verbalmente in piazza davanti alla gente del paese.

Tra i due voleranno una serie di accuse pesanti. Fernando Mesia si deciderà a compiere un passo significativo. Il figlio di Olmo chiederà alla dolce Maria Elena di sposarlo.