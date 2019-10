Arrivano delle buone notizie per tutti gli appassionati de Il Segreto. Dopo un lungo stop, i vertici del biscione hanno deciso di rispolverare l'appuntamento con il serale. La soap verrà trasmessa domenica e, stando alle anticipazioni riportate all'interno della guida tv ufficiale Mediaset, si evince che ne vedremo di tutti i colori. Scoppierà una lite accesa tra Severo e Francisca mentre Antolina, ancora una volta, metterà in atto un piano riprovevole ai danni della povera Elsa. Quest'ultima finirà in infermeria.

Il Segreto serale, la decisione di Mediaset

Diverse settimane fa, la soap opera iberica fu sospesa nel suo appuntamento serale e la notizia non fu accolta di buon grado dai numerosi telespettatori. Adesso, con la variazione dei palinsesti Mediaset, le vicende di Puente Viejo torneranno a tenere compagnia ai fan anche nella fascia serale. Nel dettaglio, l'appuntamento è previsto per domenica 27 ottobre su Rete 4 a partire dalle ore 21:25 circa.

Non è prevista alcuna puntata di Una Vita, almeno per il momento andrà in onda solamente Il Segreto. Rimane invariato il day-time su Canale 5.

Come ben sappiamo, Mediaset ha effettuato una serie di cambiamenti all'interno dei palinsesti di Canale 5 e Rete 4. Il programma di Barbara d'Urso, ad esempio, non verrà più trasmesso di domenica in quanto risulta slittato al seguente lunedì. Per fare spazio alla soap opera di Aurora Guerra, è stato cancellato un film con la bella Jennifer Lopez 'Il ragazzo della porta accanto'.

Risulta cambiata anche la seconda serata. Dopo la messa in onda della soap, su Rete 4 sarà trasmesso uno speciale di 'Stasera Italia' con Barbara Palombelli dedicato alle elezioni regionali dell'Umbria.

Anticipazioni puntata del 27 ottobre: scontro tra Francisca e Severo

Le anticipazioni de Il Segreto della puntata in onda nel prime time di domenica 27 ottobre riportano entusiasmanti colpi di scena.

Antolina pagherà una certa Rufina affinché si occupi di malmenare Elsa. Quest'ultima, rinchiusa in carcere, si ritroverà ad affrontare dei terribili momenti. Purtroppo la sua compagna di cella la picchierà crudelmente e la povera Laguna sarà costretta a farsi portare in infermeria per farsi medicare e visitare dal dottor Zabaleta.

Severo, furibondo, si recherà alla Casona ed avrà un faccia a faccia con la temibile donna Francisca.

Tra i due rivali voleranno pesanti accuse e l'atmosfera si scalderà. Onde evitare che la discussione degeneri, Mauricio e Carmelo placheranno i loro animi. Il latifondista accuserà la matrona di averlo ridotto sul lastrico.

Chi per un motivo o per un altro sarà impossibilitato a seguire Il Segreto in prima serata, potrà ricorrere alla replica in streaming online. A partire dal giorno seguente alla messa in onda, basterà recarsi nel noto portale 'MediasetPlay'.