Si scatenerà una vera e propria guerra tra Francisca Montenegro e Severo Santacruz. Nelle puntate de Il Segreto in onda in Italia dal 3 al 9 novembre lo scontro tra i due provocherà non pochi danni agli abitanti di Puente Viejo. Come il pubblico ha già visto, l'uomo ritiene la matriarca responsabile del fallimento della sua attività e vorrà vendicarsi. Dal canto suo la donna terrà alzata la guardia perché teme le azioni dell'uomo.

Quest'ultimo, furioso e pieno di rancore, vuole far saltare in aria la tenuta della Montenegro. Intanto si prepara il matrimonio tra Fernando e Maria Elena. Nelle prossime puntate la felice unione tra i due finirà in tragedia per lo scoppio di una bomba. Una persona perderà la vita e altri rimarranno gravemente feriti.

Anticipazioni puntate de Il Segreto da domenica 3 novembre a sabato 9

Le anticipazioni sulle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 fino a sabato 9 novembre rivelano che la situazione tra donna Francisca e Severo si complicherà ulteriormente incidendo pesantemente anche e soprattutto sulla vita di altri personaggi.

Mentre la Montenegro continuerà ad essere sospettosa nei confronti di Fernando Mesìa, poichè è convinta che sia tornato a Puente Viejo con misteriosi obiettivi, accetterà di festeggiare il matrimonio tra l'uomo e la fidanzata Maria Elena Casado de Brey proprio nella sua villa. Francisca non sarà solo impensierita da Fernando che teme stia tramando qualcosa alle sue spalle, ma anche da Severo che ha minacciato di rovinarla.

Sospettando che qualcosa stia bollendo in pentola contro di lei, ordinerà al fedele Mauricio di tenere d'occhio il Santacruz. Quest'ultimo, per un ostacolo improvviso, non potrà incontrarsi con gli artigiani a cui ha ordinato di fabbricare la bomba. Le nozze si svolgeranno tranquillamente e Fernando e Maria Elena diventeranno marito e moglie. La felicità durerà per poco perché, appena prima del taglio della torta, accadrà la tragedia: una violenta esplosione.

Si scatenerà il panico tra gli invitati e tra i feriti, accasciati a terra, ci saranno anche i fratelli Castañeda. Matìas sarà gravemente ferito ad un occhio mentre Maria non riuscirà a riprendere conoscenza. Maria Elena morirà a causa dell'esplosione e Fernando rimarrà distrutto dal dolore per la perdita della donna.

Il Segreto: dopo lo scoppio della bomba i sospetti ricadono su Severo

Severo Santacruz, consapevole di non aver concluso, prima del matrimonio, l'accordo con gli artigiani incaricati di costruire l'ordigno e farlo saltare, sospetterà che gli stessi abbiano comunque fatto esplodere la bomba.

Una volta venuto a conoscenza della morte di Maria Elena penserà subito di essere il responsabile di ciò che è accaduto. In ogni caso, i sospetti di Francisca ricadranno su di lui e sul suo desiderio di vendetta. Mentre Fernando vivrà momenti di rabbia e dolore per la sua perdita, la Montenegro organizzerà nella sua casa la veglia funebre per la giovane Casado del Brey.