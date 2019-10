La prossima settimana sarà davvero molto movimentata all'interno della soap opera Il Segreto. Tra i vari avvenimenti che si verificheranno, di maggiore interesse sarà sicuramente la scoperta di Isaac in merito a sua moglie. Antolina, infatti, gli ha mentito in merito alla gravidanza. La donna ha, quindi, concepito il bambino con un altro uomo.

Una volta appresa la verità Isaac si dirà pronto ad incominciare la sua relazione con Elsa. Saverio, invece, chiederà a Prudencio un prestito urgente, mentre Adele riceverà una denuncia a causa dei suoi metodi di insegnamento.

Il Segreto anticipazioni 7, 8 e 9 ottobre: Isaac scopre che Antolina ha concepito il figlio con un altro

La puntata di lunedì 7 ottobre de Il Segreto sarà incentrata sulla preparazione della fuga di Julieta. Quest'ultima, infatti, dopo essersi ripresa manifesterà la volontà di lasciare Puente Viejo: Carmelo e Saverio le daranno una mano in questa impresa. Prudencio, invece, si dirà disposto ad offrire il prestito a Lola.

Nel corso dell'episodio di martedì, invece, vedremo che Isaac continuerà le sue ricerche per indagare sulla questione della gravidanza di Antolina. L'uomo parlerà con il dottore Zabaleta, il quale gli darà delle informazioni davvero importanti ai fini di questa indagine. Con i documenti forniti dal medico, Isaac si renderà conto del fatto che il concepimento del bambino che porta in grembo Antolina risale a non più di dodici settimane prima.

Mercoledì, invece, vedremo che Saverio chiederà un favore a Prudencio: l'uomo gli dirà di avere assoluta necessità di ricevere un prestito. Isaac, dal canto suo, si preparerà per un confronto diretto con sua moglie. Antolina, però, negherà ogni singola accusa mossa dal suo compagno. Questo, tuttavia, non servirà a dissuadere l'uomo.

Episodi giovedì 10 e venerdì 11 ottobre: Adela viene denunciata per i suoi metodi liberali

La puntata di giovedì 10 ottobre de Il Segreto sarà estremamente avvincente.

Isaac, infatti, si farà aiutare da Elsa allo scopo di venire a conoscenza dell'identità dell'uomo con cui Antolina ha concepito il bambino. I due si renderanno conto di tenerci davvero molto l'uno per l'altra. Soprattutto Isaac capirà di voler trascorrere tutta la sua vita con Elsa.

Venerdì, invece, vedremo che tutta l'attenzione si sposterà su Adela. La donna, infatti, si troverà a fare i conti con una notizia spiazzante.

Alcune persone hanno provveduto ad emanare una denuncia contro di lei a causa dei suoi metodi pedagogici adoperati a scuola. Il suo approccio, infatti, è ritenuto eccessivamente liberale. Per tale ragione sarà costretta a rispondere nelle sedi opportune della vicenda.