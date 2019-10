Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Elsa Laguna verrà operata al cuore dopo aver trovato i soldi per la costosa operazione. Dall'altro canto, Antolina Ramos non susciterà la pietà di Consuelo, la quale dimostrerà di non fidarsi minimamente di lei.

Il Segreto: Elsa è malata

La redenzione di Antolina (Maria Lima) sarà al centro delle prossime settimane di programmazione dello sceneggiato di Aurora Guerra.

Gli spoiler de Il Segreto, rivelano che la furba biondina tornerà a Puente Viejo per farsi ospitare alla locanda di Marcela, suscitando il parere contrario di Consuelo.

Tutto inizierà precisamente quando la Ramos toglierà la denuncia nei confronti di Elsa (Alejandra Meco) dopo essere stata minacciata da Isaac ad incastrarla per la morte di Jesus. Per questo motivo la giovane si troverà costretta a fuggire da Puente Viejo dopo aver permesso alla Laguna di uscire di cella.

Nel frattempo quest'ultima, apprenderà dal dottor Zabaleta di avere una grave malattia cardiaca, risolvibile solo con un delicato intervento chirurgico. Purtroppo la donna scoprirà che l'operazione ha un costo elevatissimo, tanto che la Del Molino e il Castaneda riusciranno a mettere insieme solo 2000 pesetas grazie ad alcune iniziative di beneficenza.

Antolina torna e trova ospitalità da Marcela

Stando alle trame de Il Segreto si apprende che i telespettatori assisteranno al ritorno di Antolina profondamente cambiata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Ramos, infatti, restituirà ad Isaac 1200 pesetas che gli aveva precedentemente rubato. Peccato che non siano sufficienti a pagare il chirurgo cardio-toracico. Per tale ragione, il falegname si vedrà costretto a chiedere altri soldi all'usuraio Prudencio Ortega. Intanto la Laguna si appresterà ad entrare in sala operatoria mentre la Ramos approfitterà della bontà di Marcela per chiederle di ospitarla alla locanda.

Una decisione che non troverà l'appoggio di Matias (Ivan Montes) né della nonna di Julieta (Claudia Galan). Per questo motivo la convivenza tra i coniugi Castaneda si rivelerà alquanto tesa.

Consuelo non si fida della Ramos, la Laguna operata al cuore

Nel frattempo Consuelo non se la sentirà di concedere una seconda chance alla Ramos, tanto da rifiutare il suo aiuto nei lavori domestici. A tal proposito, la nonna di Julieta un giorno perderà le staffe tanto da dirle di non credere minimamente alla sua redenzione.

Inoltre, avrà paura che la moglie di Isaac abbia in mente un altro piano. Infine, la donna non potrà fare a meno di notare uno strano atteggiamento di Antolina quando apprenderà che l'operazione a cuore aperto della Laguna ha avuto successo.