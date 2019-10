Le anticipazioni settimanali de Il Segreto relative alle puntate trasmesse da domenica 13 ottobre fino a sabato 19 ottobre su Canale 5 si focalizzano sulla coppia formata da Antolina ed Isaac che, nonostante i buoni propositi della Ramos, è destinata a scoppiare molto presto. Negli episodi attuali, la malvagia biondina sta facendo di tutto per salvare il suo matrimonio, certa che la verità sul suo bambino possa venire alla luce, dopo le pesanti minacce ricevute da Alvaro.

Elsa invece, nonostante la delusione d'amore con il perfido dottorino, ha confidato a Consuelo di credere ancora nell'amore e di essere profondamente attratta da Isaac. Adela avrà dei grossi guai in seguito alla sua nobile intenzione di applicare dei metodi di insegnamento innovativi. A grande sorpresa, sarà Francisca Montenegro a salvarle la pelle. Di seguito, tutte le anticipazioni delle puntate settimanali.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac trova l'amante di Antolina

Nella puntata del Segreto in onda domenica 13 ottobre, Isaac non si arrenderà e sarà deciso a scoprire cosa nasconde realmente Antolina. Il suo piano andrà a buon fine, visto che in un paesino poco lontano dal quale vive riuscirà a rintracciare il giovanotto Juanote, che ammetterà di essere stato l'amante della perfida bionda e di averla messa incinta.

I due torneranno a Puente Viejo insieme.

La tensione è altissima e Antolina sa bene che ha le ore contate. Nel frattempo i sovversivi, non accettando i metodi di insegnamento innovativi di Adela, si recheranno in piazza con intenzioni non proprio pacifiche. Adela non mollerà il colpo e sarà sostenuta dai paesani. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Francisca farà visita a Prudencio, pregandolo di consegnare a Severo la somma di denaro che gli ha chiesto.

Tensione alla Casona, dove arriverà una lettera che farà insospettire decisamente maria. La missiva sarà firmata da Roberto e sembrerà arrivare da Cuba, ma si rivelerà poi falsa.

Il Segreto anticipazioni settimanali: Francisca salva Adela

Mercoledì 16 ottobre donna Francisca deciderà di dare una mano ad Adela e si recherà in prima persona in piazza. Con la sua proverbiale autorità e carisma, riuscirà a mettere in fuga i bellicosi e a salvare la maestra.

Nell'episodio successivo, Francisca macchinerà un nuovo piano. Tornata da Prudencio, gli ordinerà di cedere gli atti di proprietà delle tenute di Severo, in modo da poterlo rovinare.

Isaac e Juanote smaschereranno Antonina, che si vedrà cedere la terra sotto i piedi. Maria comincerà a rendersi conto che Francisca, dopo aver salvato Adela ad essersi prodigata per lei, comincerà a guardarla con occhi diversi, convincendosi che sia tornata buona come ai tempi in cui era ragazzina e viveva con lei.

Le anticipazioni Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 dal 13 al 19 ottobre si chiudono con i sospetti di Prudencio su Lola, che cosa nasconderà la bella forestiera?