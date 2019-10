Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Il Segreto, riguardanti in particolare ciò che accadrà nel nuovo episodio in onda martedì 22 ottobre a partire dalle 16:10 su Canale 5. Stando agli spoiler non mancheranno i colpi di scena tra cui il ritorno a Puente Viejo di Fernando Mesia. L'uomo non sarà solo, ma verrà accompagnato dalla nuova fidanzata Maria Elena. Prudencio intanto, riceverà la visita di Pablo Armero, un rinomato strozzino che, timoroso di perdere i suoi clienti, minaccerà l'Ortega.

Quest'ultimo intanto, sarà speranzoso di poter guadagnare parecchio dal prestito concesso a Severo, il quale però, sembrerà navigare in cattive acque.

Anticipazioni Il segreto: Fernando e la nuova fidanzata giungono in paese

Continuano i colpi d i scena nella soap iberica ideata da Aurora Guerra e che, come ricordiamo, tiene compagnia ai numerosissimi fan tutti i pomeriggi su Canale Mediaset. In particolare nell'episodio in onda il prossimo 22 ottobre, vedremo che Fernando Mesia farà il suo ritorno a Puente Viejo insieme alla nuova fidanzata, la ricca e giovane Maria Elena.

Un duro colpo per donna Francisca che, negli ultimi episodi, pareva tranquilla dopo essersi sbarazzata dei suoi nemici, primi tra tutti Roberto e Fernando. Mesia dunque, tornerà professandosi come un uomo cambiato, innamorato della sua nuova fidanzata, ma tutto ciò non convincerà affatto la Montenegro e l'ex moglie Maria Castaneda.

Spoiler Il segreto del 22 ottobre: Prudencio minacciato da Pablo Armero

Già da qualche tempo i fan de Il segreto hanno potuto assistere al cambiamento di Prudencio, il quale, una volta lasciata la Villa, non solo ha acquistato la cantina di Fe, ma ha iniziato una nuova attività di usuraio.

Con il passare del tempo, le voci sulla sua nuova attività arriveranno sino alla Puebla dove, un altro usuraio, Pablo Armero, non la prenderà affatto bene. L'uomo infatti, preoccupato di perdere clienti, andrà a trovare Prudencio il quale risponderà a tono al suo collega strozzino. Le minacce di Armero non saranno le uniche preoccupazioni dell'Ortega, dato che il giovane ha disubbidito a donna Francisca, rifiutandosi di darle i documenti delle proprietà di Severo che il Santacruz aveva dato come garanzia del prestito.

Quali ripercussioni potrà avere questo rifiuto sulle attività di Prudencio?

Per scoprire tutte le novità in arrivo a Puente Viejo, non resta che seguire il prossimo episodio. Ricordiamo inoltre, per chi dovesse perdersi qualche appuntamento, che sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.