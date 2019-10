Anticipazioni Il Segreto che sorprenderanno i quasi tre milioni di telespettatori che ogni pomeriggio guardano la soap opera iberica su Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane in Italia assisteremo all'arrivo di Maria Elena Casado de Brey, interpretata dall'attrice Patricia Ponce de Leon. La donna, infatti, diventerà la fidanzata ufficiale di Fernando Mesia che le chiederà la mano dinanzi a Francisca Montenegro e Maria Castaneda.

Il Segreto: Fernando torna insieme a Maria Elena

Tra poco i telespettatori italiani assisteranno al ritorno di Fernando a Puente Viejo accompagnato da una bellissima ragazza. Le anticipazioni de Il Segreto, rivelano che il Mesia comunicherà di essersi nuovamente innamorato. Infatti dichiarerà alla Castaneda (Loreto Mauleon) di averla dimenticata grazie a Maria Elena. La madre di Esperanza rimarrà talmente colpita dai modi gentili di quest'ultima da pregare la matrona di ospitare lei ed il figlio di Olmo alla Villa. Una richiesta che sarà accettata nonostante un'iniziale titubanza da parte di Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Il Mesia chiede aiuto alla Castaneda

Gli spoiler de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che il Mesia dirà all'ex moglie di voler sposare Maria Elena, sebbene abbia paura di essere rifiutato in quanto si è macchiato di atroci crimini. La Castaneda, a questo punto, cercherà di tranquillizzarlo al punto da incoraggiarlo a chiederle formalmente la mano. Per questo motivo la madre di Esperanza gli consiglierà di organizzare una cena a lume di candela per fare una proposta di nozze alla sua dolce metà. Alla fine Fernando farà di testa sua tanto da agire sotto gli occhi di Francisca, Raimundo (Ramob Ibarra) e dell'ex moglie.

Il figlio di Olmo sorprende la Casado de Brey

Nelle prossime settimane assisteremo ad una proposta di nozze che emozionerà i telespettatori italiani. In particolare, il figlio di Olmo (Iago Garcia) approfitterà di una merenda organizzata alla Villa per inginocchiarsi ai piedi di Maria Elena. Qui gli chiederà di diventare sua moglie dopo aver estratto dalla giacca un prezioso anello di fidanzamento.

La Casado de Brey rimarrà talmente colpita da rispondere di sì alla romantica richiesta del fidanzato. Poi la ragazza pretenderà che la Castaneda le dia del tu visto che ormai sono diventate amiche inseparabili. Nel frattempo si scoprirà che la nuova arrivata è l'unica erede di un grosso patrimonio al punto di sospettare che le intenzioni di Fernando non siano affatto sincere. Ma sarà davvero così?

Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle trame ambientate a Puente Viejo.