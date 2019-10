Il Segreto, anticipazioni che terranno alta l'attenzione dei telespettatori della soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Maria Castaneda apprenderà di aver perso l'uso delle gambe dopo essere rimasta vittima dell'incidente alle nozze di Fernando. Una notizia che getterà nella disperazione più totale la sorella di Matias, che nel frattempo dovrà lottare per la sua vita.

Il Segreto: Matias viene operato, Maria in coma

La salute di Maria sarà al centro dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato ambientato nel borgo iberico.

Gli spoiler de Il Segreto segnalano che Maria apprenderà di aver perso l'uso delle gambe dopo un gravissimo attentato. Come saprete durante le nozze di Fernando Mesia un ordigno esplosivo esploderà al taglio della torta.

Se Matias riporterà una grave ferita al bulbo oculare destro, la Castaneda apparirà in gravi condizioni, tanto da essere tra la vita e la morte. In questo frangente, il padre di Camelia non si staccherà un attimo dal letto della sorella, nel frattempo caduta in coma per l'aggravarsi delle sue salute.

Un comportamento che farà rischiare al ragazzo addirittura la vita, in quanto riporterà una brutta infezione all'occhio, tanto da essere costretto a chiedere un consulto con il dottor Zabaleta. Qui il medico gli consiglierà di sottoporsi ad una rischiosissima operazione che fortunatamente avrà un felice epilogo. Al contrario di Matias, la madre di Esperanza e Beltran inizierà a stare sempre più male, tanto che il dottor Zabaleta sarà costretto ad addormentarla per qualche ora per limitare i danni delle convulsioni. Alla fine di tutto ciò, Maria riaprirà debolmente gli occhi, tanto da fare una scoperta sconcertante.

La Castaneda rimane paralizzata

Nei prossimi appuntamenti de Il Segreto, la Castaneda noterà di muovere a malapena le gambe. Un cosa che desterà la preoccupazione sia di Francisca che di Raimundo Ulloa. Per questo motivo la coppia interpellerà subito il medico che dopo averla attentamente visita formulerà la sua atroce diagnosi. Il dottor Zabaleta, infatti, spiegherà a Fernando ed il nonno che Maria non potrà più camminare mentre la Montenegro rifiuterà l'idea che la madre di Esperanza e Beltran resti paralizzata per tutta la vita. Nel frattempo il Mesia dimostrerà di essere molto addolorato incolpandosi delle condizioni dell'ex moglie.

La madre di Esperanza e Beltran reagisce male alla sua nuova condizione

Maria reagirà malissimo alla notizia di restare paralitica nonostante cerchi di minimizzare l'accaduto davanti ai figli. La donna, infatti, prometterà ai bambini che presto tornerà a giocare con loro. Dall'altro canto, il Mesia assumerà un comportamento decisamente strano quando la madre di Esperanza e Beltran gli dirà di non doversi sentire in colpa perché non è stato lui a piazzare la bomba.

Ma sarà davvero cosi? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa nuova story-line.