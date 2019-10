Nelle puntate spagnole de Il Segreto, sono recentemente entrati in scena numerosi nuovi personaggi destinati a portare con sé un carico di misteri e di intrighi. Non ne sarà esclusa la Marchesa Isabel De Los Vivos, che si scoprirà essere una parente acquisita di Donna Francisca: la nuova arrivata, infatti, altri non sarà che la cugina di Salvador Castro, che la Montenegro in passato aveva aiutato quando era rimasta vedova.

Al suo ritorno a Puente Viejo, la matrona si recherà proprio dalla parente, che le farà credere di volerla aiutare a recuperare i suoi averi. Eppure, nelle trame in onda in Spagna dal 14 al 18 ottobre, sarà evidente che Isabel avrà ben altre intenzioni nei confronti della parente, non permettendole neppure di uscire di casa. Le anticipazioni concedono spazio anche al rapporto, sempre più in crisi, tra Marcela e Matias, al quale si aggiungerà un grave pericolo per il figlio di Emilia e Alfonso.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca sente la mancanza di Raimundo

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole dal 14 al 18 ottobre segnalano che Isabel non informerà Francisca della visita di Raimundo, riuscendo a distogliere la sua attenzione con nuove informazioni relative alle sue terre. L'obiettivo della matrona, infatti, sarà quello di recuperare quanto perso durante l'incendio e la sua parente fingerà di volerla aiutare.

Ma ben presto dimostrerà di avere altre intenzioni. Sarà lei stessa a confrontarsi con Antoñita, alla quale rivelerà il proprio obiettivo di tenere confinata in casa la cugina. E mentre la Montenegro sentirà sempre più la mancanza di Raimundo, gli intrighi di Isabel si rivolgeranno anche verso Matias. La nobile, infatti, incaricherà i suoi uomini di uccidere il marito di Marcela. Ma il suo ordine verrà ascoltato da Tomas.

Trame spagnole: Matias bacia Alicia

Il matrimonio di Matias e Marcela continuerà ad attraversare una fase di profonda crisi nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana. Il figlio di Emilia e Alfonso si sfogherà con Alicia, alla quale rivelerà i problemi con la moglie. La giovane consiglierà all'amico di continuare a mentire, considerando l'importanza del progetto che dovranno portare a termine.

Nel frattempo, però, le discussioni tra i coniugi Castaneda continueranno e Marcela sentirà sempre più la mancanza di Tomas. Quest'ultimo incontrerà Matias alla locanda e la tensione tra i due sarà evidente: l'uno accuserà il rivale di essere uno sfruttatore, mentre l'altro di trascurare la sua famiglia. Alla fine, i rimproveri di Marcela si ripeteranno a tal punto da convincere Matias ad allontanarsi da casa, trovando conforto ancora in Alicia.

E tra loro, scatterà anche il primo bacio.