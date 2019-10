Le anticipazioni spagnole relative alle puntate de Il Segreto della prossima settimana si concentrano ampiamente sulle intenzioni di Donna Francisca di recuperare i suoi averi. E l'occasione risulterà a lei propizia quando Ignazio annuncerà di voler porre fine al suo domicilio a Puente Viejo. Sarà allora che la Marchesa e la Montenegro si appresteranno a porgere una interessante offerta per la villa: verrà accettata?

Il matrimonio di Matias e Marcela continuerà a vacillare dato che il giovane Castaneda non rinuncerà agli incontri furtivi con Alicia. E tra le due donne giungerà il momento del faccia a faccia decisivo! Mentre Raimundo si appresterà a lasciare Puente Viejo per continuare altrove le ricerche della Montenegro, un personaggio del passato della ricca signora cercherà di ottenere notizie su di lei.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca è pronta a riprendersi la villa

Le puntate spagnole de Il Segreto la prossima settimana dureranno un giorno in meno ovvero da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre.

Come in Italia, infatti, il 1° novembre sarà festivo e la programmazione della telenovela risulterà cancellata. Nei quattro episodi in onda su Antena 3, si partirà dalla notizia dell'imminente trasferimento dei Solozábal a Bilbao. La notizia sarà destinata ad una serie inevitabile di conseguenze: se da un lato Adolfo e Tomas saranno desiderosi di scoprire qualche dettaglio in più sulla loro partenza, dall'altro la villa sarà lasciata libera e pronta a tornare in possesso di Donna Francisca.

Sarà la Marchesa ad informare la cugina della novità e ad aggiungere che l'occasione potrebbe essere perfetta per una proposta di acquisto. Inevitabile la reazione affermativa della Montenegro, che comincerà a pregustare di rientrare in possesso della sua proprietà.

Trame spagnole Il Segreto: Matias continua a tradire Marcela

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto relative a Puente Viejo, Alicia si presenterà alla locanda con grande arroganza, finendo per avere un duro scontro con Marcela che la accuserà di averle rubato il marito.

Ma Matias continuerà ad apparire assente nella vita della famiglia, progettando una nuova azione rivoluzionaria con il trasferimento di alcune armi a La Puebla. Non solo: per lui non mancherà l'occasione di avere nuovi incontri furtivi con Alicia, che non nasconderà di volere solo godere il momento senza pensare al futuro. Marcela, consapevole della sbandata del marito, finirà per trovare conforto in Tomas, al quale racconterà i suoi dispiaceri.

Raimundo lascerà Puente Viejo, non prima di chiedere ai nipoti di provare ad appianare le divergenze. Infine ricomparirà zia Eulalia che chiederà al tenente Campuzano di cercare Francisca Montenegro.