Le nuove anticipazioni de Il Segreto di Puente Viejo si concentrano su Maria Elena e Fernando. La coppia ha fatto ritorno al paesino da poco, felice di condividere con gli amici la lieta novella del loro matrimonio. Non tutti però ne sono contenti. Se Maria Elena è stata accolta con calore e affetto, per il Mesia non è stato lo stesso. Francisca, Maria e Raimundo credono infatti che il suo arrivo non prometta nulla di buono.

Elsa, in carcere, è torturata dalla malefica Rufina. Consuelo ha provato a consolarla. Proprio in quel momento, la Laguna si è sentita male. Sarà l'inizio della sua lunga sofferenza. Attenzione anche alla situazione economica disastrata di Severo, che finirà per dare il via ad una complicata storyline con protagonisti Fernando e Maria Elena.

Il Segreto: Maria Elena e Fernando vittime del destino infausto

Nelle prossime puntate italiane del Segreto, Severo preparerà una atroce vendetta ai danni di Francisca, rea della sua rovina economica.

Il Santacruz si rivolgerà a degli artificieri, chiedendo loro di preparare un ordigno in gran segreto. Una volta che la bomba sarà nelle sue mani, si farà aiutare da alcuni scagnozzi a nasconderla nelle tenute della Montenegro. Proprio in quel luogo, verrà organizzata la cerimonia di nozze di Fernando e Maria Elena.

Non tarderà ad arrivare il momento dell'atteso matrimonio. Quando Maria Elena starà per pronunciare il fatidico sì, ecco che la bomba esploderà in tutta la sua furia.

Un gran polverone si leverà nell'aria, colorando di grigio e terrore i candidi abiti degli invitati. Fernando vedrà cadere a terra la sua dolce sposa. Nulla potrà fare il Mesia di fronte alla morte che prenderà con sé la povera Maria Elena.

Nuove puntate Il Segreto: Maria paralizzata

La morte di Maria Elena non sarà l'unica conseguenza nefasta dell'esplosione causata da Severo. Maria Castaneda resterà intrappolata sotto le macerie.

Le sue condizioni appariranno da subito molto gravi, nonostante venga soccorsa nell'immediato dai presenti. La figlioccia di Francisca finirà in coma per diversi giorni, che tuttavia supererà.

Il suo risveglio però, sarà alquanto traumatico. Il dottor Zabaleta le comunicherà che la sua spina dorsale è compromessa. La conseguenza, purtroppo, è la paralisi. Maria cadrà in uno stato di sconforto totale e verrà consolata, per quanto possibile, dai suoi amati figli Esperanza e Beltran.

Fernando Mesia giurerà vendetta contro Severo Santacruz, reo di aver causato la morte di Maria Elena e di aver rovinato per sempre la vita alla povera Castaneda. Cosa avrà in mente? Niente di buono, questo è certo. Le prossime anticipazioni Il Segreto faranno chiarezza.