Quest'oggi mercoledì 30 ottobre andrà in onda su Canale 5, una nuova puntata della soap opera spagnola Il Segreto. Secondo le ultime anticipazioni dell'episodio odierno, a Puente Viejo continuerà il dramma di Elsa Laguna che è stata picchiata in carcere dalla sua compagna di cella. Il pestaggio organizzato dalla Antolina Ramos avrà gravi ripercussioni sulla donna. Infatti, la Laguna verrà portata in infermeria dal dottor Zabaleta e quest'ultimo scoprirà che la donna ha una grave malattia. Intanto, Isaac Guerrero si scontrerà nuovamente con sua moglie nella piazza del paese.

La Laguna riceverà una cattiva notizia sulla sua salute

Secondo quanto riportato dalle ultime anticipazioni dell'episodio di oggi pomeriggio, per Elsa Laguna sembrerà non esserci mai pace. Infatti, la donna dopo essere finita in carcere con l'accusa di adulterio, è stata picchiata nello stesso. Ed ora riceverà una cattiva notizia sulla sua salute che l'ha sconvolgerà del tutto. Intanto, la perfida biondina le proverà tutte pur di sbarazzarsi una volte per tutte della sua rivale in amore.

Questo perché la Ramos è convinta di poter recuperare il suo matrimonio con il Guerrero. Ma dall'altro lato, il carpentiere non è deciso a lasciare sua moglie perché non vuole passare il resto dei suoi giorno con una donna che non ama e che non stima.

Nonostante l'ex ancella sia al corrente che suo marito Isaac ha scoperto di essere stato ingannato in merito alla gravidanza, la perfida biondina continuerà a difendere il suo matrimonio e continuerà a mostrarsi innocente nei confronti del carpentiere.

Infatti, proprio per questo motivo Antolina non ritirerà la denuncia ai danni della Laguna. Quindi, quest'ultima continuerà a rimanere in carcere. Però all'interno del penitenziario, Elsa sarà medicata dal dottor Zabaleta e quest'ultimo gli farà anche degli accertamenti medici più approfonditi. I risultati di questi accertamenti non saranno per nulla incoraggianti, visto e considerato che la Laguna è affetta da una gravissima malattia che potrebbe costargli la vita.

Fernando vuole sposare Maria Elena

Intanto, Fernando Mesia come già visto nelle precedenti puntate è tornato a Puente Viejo in compagnia della sua amata Maria Elena. La coppia non si nasconde sul fatto che desidera passare la vita insieme e l'ex marito di Maria Castaneda sembrerebbe essere cambiato del tutto, grazie a questa nuova storia d'amore. Inoltre, Fernando ad un certo punto, in presenza di Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa si appresterà a fare una bellissima dichiarazione d'amore a Maria Elena con annessa proposta di matrimonio.

Quest'ultima si emozionerà tantissimo e accetterà di convolare a nozze con il Mesia al più presto. Dunque, è possibile che il figlio di Olmo abbia finalmente deciso di trovare pagina e forse sarà la volta buona che deciderà di cambiare atteggiamento.