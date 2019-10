Buone notizie in arrivo per i telespettatori de Il Segreto, che per diverse settimane avevano dovuto dire addio al gradito episodio serale su Rete 4. Oggi, 27 ottobre, la telenovela ambientata a Puente Viejo tornerà a fare capolino nel prime time della rete Mediaset, con una nuova appassionante puntata. Essa non sarà, invece, seguita da Una Vita (al momento la guida tv Mediaset non la riporta neppure nel palinsesto del martedì sera), in quanto successivamente partiranno gli approfondimenti di "Stasera Italia" sulle elezioni regionali in Umbria.

Per quanto riguarda le trame serali, esse saranno ampiamente concentrate sulla terribile situazione in cui Elsa verrà a trovarsi in prigione. La sua compagna di cella, infatti, eseguirà gli ordini di Antolina finendo per aggredire violentemente la Laguna e rendendo necessario l'intervento del dottor Zabaleta. I problemi del giorno riguarderanno anche Severo, ai ferri corti con Donna Francisca.

Anticipazioni Il Segreto: Severo accusa Francisca

Oltre all'episodio pomeridiano che precederà Domenica Live, Il Segreto andrà in onda anche in prima serata su Rete 4.

L'inizio della puntata è previsto per le ore 21:30 circa e la conclusione avverrà intorno alle ore 22:35, per poi lasciare spazio a "Stasera Italia". Si ripartirà dalla grave situazione in cui verrà a trovarsi Severo a causa dei suoi problemi economici. L'abbassamento del prezzo del riso, infatti, non gli renderà possibile la restituzione del prestito di Prudencio, rendendo inevitabile la bancarotta.

Santacruz sarà fermamente convinto che Donna Francisca sia coinvolta nel tracollo del prezzo e mostrerà tutta la sua rabbia, accusandola di averlo voluto rovinare. La resa dei conti tra loro sarà inevitabile? Nel frattempo Isaac esprimerà ad Antolina tutto il suo odio, a causa del ruolo da lei avuto nell'arresto di Elsa. Il Guerrero lascerà definitivamente la moglie.

Trame Il Segreto serale: Elsa viene picchiata

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della puntata serale di oggi, Elsa sarà ancora rinchiusa in carcere dove dovrà fare i conti con la sua terribile compagna di cella.

Si scoprirà che Rufina sarà in realtà un'alleata di Antolina, che le chiederà di rendere impossibile la vita della Laguna. Sarà così che tra le due compagne ci sarà un duro scontro, durante il quale Rufina picchierà con violenza Elsa. Le sue condizioni appariranno fin da subito preoccupanti e, priva di sensi, la protagonista della telenovela iberica verrà portata in infermeria dove verrà soccorsa e medicata dal dottor Zabaleta.

Il medico riuscirà a evitare il peggio? Purtroppo, per la povera Elsa le terribili notizie sulla sua salute dovranno ancora arrivare.