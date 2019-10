Vi presentiamo le anticipazioni della fiction 'Il Segreto' da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. Si parte con Severo, che pur di vendicarsi di Francisca Montenegro è pronto a sfruttare le nozze fra Fernando e Maria Elena. Arriva poi un'importante confidenza di Maria al nonno, che gli conferma la sua invidia nei confronti di Fernando. Emerge poi la preoccupazione della moglie di Severo, Irene, che percepisce la possibilità di un atto di follia di suo marito nei confronti di Francisca Montenegro.

Nel frattempo, Consuelo è convinta che Elsa voglia nasconderle le sue condizioni di salute mentre Francisca, preoccupata per i comportamenti di Severo, ordina a Maurizio di intensificare la sorveglianza. Inoltre, a Ponte Viejo arriva Victoria Kent, considerata una fonte d'ispirazione da tutta la cittadina.

Maria Elena chiede a Ramundo di accompagnarla all'altare

Un'altra scena importante di questa settimana è sicuramente la richiesta di Maria Elena nei confronti di Ramundo, che lo invita ad accompagnarla all'altare.

L'uomo accetta l'invito della donna e allo stesso tempo Maria accetta la richiesta di Fernando a fare la testimone al suo matrimonio. Una cerimonia che si svolge senza intoppi e finalmente Maria Elena convola a nozze con Fernando. Intanto Severo, che aveva ordinato a degli artificieri di costruire una bomba, non li trova più.

L'esplosione e la morte di Maria Elena

Altra scena toccante è l'esplosione di una bomba durante il banchetto del matrimonio fra Maria Elena e Fernando, una tragedia che sconvolge tutti in quanto causa la morte della sposa, che muore tra le braccia del suo amato.

Nell'esplosione resta ferito Matias, che subisce un problema all'occhio mentre anche Maria fatica a riprendere conoscenza. Subentra il dottor Zabaleta, che visita la ragazza ma la diagnosi non viene data. Distrutto dalla morte della sua sposa, Fernando inizia a pentirsi di essere ritornato nella cittadina spagnola e Francisca, addolorata anche lei per la sofferenza di Fernando, autorizza i funerali di Maria Elena. Intanto Elsa ha deciso di non raccontare ad Isaac di essere malata e proprio per questo decide di lasciarlo.

Severo sospetta che la bomba esplosa sia quella fatta costruire da lui

L'uomo non riesce a farsi una ragione per la decisione di Elsa ed incarica Consuelo di capire i motivi per cui Elsa lo ha lasciato. Intanto Severo, una volta scoperto la tragedia accaduta durante il banchetto per il matrimonio di Fernando e Maria Elena, inizia a pensare sul fatto che la bomba esplosa sia quella che ha fatto costruire lui dagli artificieri.

Proprio per questo, per evitare di insospettire la moglie, cerca di nasconderle l'accaduto.