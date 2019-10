Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 dall'11 al 13 ottobre annunciano colpi di scena e interessanti rivelazioni. Dolores sarà al settimo cielo per un arrivo importante. Isaac e Elsa si riconcilieranno dopo che il falegname lascerà il tetto coniugale e se ne andrà da Puente Viejo per trovare Juanote. Consuelo e Marcela decideranno di vuotare completamente il sacco e racconteranno tutta la verità sull'ex ancella. Adela sarà costretta a dimettersi.

Anticipazioni Il Segreto, trame da venerdì 11 a domenica 13 ottobre

Davanti alle accuse di aver mentito sul vero padre del feto che portava in grembo, Antolina negherà tutto e continuerà a ribadire che aspettava un figlio da Isaac. Furioso, il falegname le garantirà che prima o poi la verità verrà a galla. Successivamente il Guerrero abbandonerà sua moglie e il tetto coniugale per sempre e lascerà temporaneamente Puente Viejo per immettersi sulle tracce di colui che mise incita sua moglie.

Riuscirà a trovarlo? Nonostante l'inganno, Isaac sarà piuttosto felice perché ora potrà ritornare con Elsa, la donna che ama da sempre, e potrà stare insieme a lei il resto della sua vita.

Stanche di dover mentire di continuo, Consuelo e Marcela inizieranno a raccontare tutta la verità sul conto di Antolina.

Marcela e Consuelo vuotano il sacco, Dolores felice

La pettegola del villaggio sarà estremamente contenta.

Presto a Puente Viejo arriverà la figlia di Grazia e Hipolito e Dolores potrà riabbracciare la sua amata nipotina. Adela, invece, si ritroverà a fare i conti con un'incresciosa vicenda che la metterà in una scomoda posizione.

Tutto avrà inizio quando i metodi di insegnamento della moglie di Carmelo verranno aspramente criticati e contestati poiché fin definiti troppo liberali. La donna si vedrà costretta a lasciare l'incarico scolastico per motivi prettamente politici.

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana

Durante la prossima settimana, ne Il Segreto assisteremo anche ad una sommossa. Alcune persone si rivolteranno contro la maestra Adela ma per fortuna ad aiutarla ci penserà donna Francisca. Quest'ultima, non solo metterà in fuga i protestanti ma farà persino cadere la denuncia nei confronti della moglie di Carmelo. Tutto ciò la renderà una sorta di eroina agli occhi del popolo ed anche Maria inizierà a pensare che la sua madrina sia finalmente cambiata.

Isaac, invece, riuscirà a trovare l'amante di Antolina, Juanote. Quest'ultimo confermerà di essere stato a letto con l'ex ancella e finalmente saranno svelati tutti gli altarini della perfida biondina. Ma l'ex ancella non si lascerà sconfiggere tanto facilmente ed escogiterà un piano per infastidire nuovamente la povera Elsa.